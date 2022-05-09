七仙羽夾手指痛到呻吟　 羅曼菲「胸狠」現身搶鏡

藝人七仙羽（七師傅）、火火、羅曼菲及何洛瑤（Sica）等，下午出席ViuTV節目《瘋火與膠七》記者會。羅曼菲「胸狠」現身，成為全場焦點，火火不停拿她身材開玩笑，相當抵死。而玩遊戲時，七師傅被衣夾夾手指及耳珠，痛得她呱呱大叫，被一眾拍檔打趣話佢「痛到發出呻吟聲」。

之後，七師傅又自爆今次再同火火合作，有種老夫老妻的感覺，又透露二人在節目中參演多齣短劇，曾扮夫婦，更試過在遊艇拍攝時，攰到同床共枕，她笑說：「火火有股磁場，你會好想接觸佢，但又唔會有遐想。佢個個都上得。（吓？）玩得先啱。」

問到老公會否呷醋，她即答：「佢外國人嘛，之前我試過同伍仲衡做嘢合卺交杯，佢反而覺得係種禮貌，鼓勵我做多啲，又幫我影相紀念。今次拍攝期間撞正疫情高峰期，所以佢先唔嚟探班，其實佢都唔睇我嘅節目，因為根本聽唔明白，但佢從朋友口中知道我有啲人氣。」

羅曼菲則表示在節目內曾扮演火火女友及女兒，更被取笑「亂倫」。問到節目內她是否同樣性感現身，她說：「服裝係劇組提供嘅，唔知點解我嘅服飾特別奇怪，Sica就包上頸，又長裙。（介意要性感？）都冇所謂，好似師傅咁講，都係普度眾生啫！」