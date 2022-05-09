中式美饌有驚喜　非凡創意好體驗

要數5月節慶，全部集中在月初，無節慶都唔代表唔可以食餐好，不少星級食府都會不時轉換新餐單，帶來新鮮感之餘，亦為老饕帶來獨特滋味體驗，好似今日兩間位於星級酒店內的中菜廳，一間以非凡創意融入粵菜之中，一間就花盡心思設計出獨特的中式廚師發辦及私房菜，帶大家味遊廣東。

上乘食材糅合創意

位於尖沙咀型格酒店內的米芝蓮推介高級中菜食府國金軒The Mira，主廚鄧浩宏師傅素以敢於創作，並能將傳統粵菜精髓融入創意於碟上呈現，最近他就搜羅環球優質食材如頂級北海道扇貝、日本花竹蝦與來自的菲律賓東星斑，與團隊炮製出全新菜譜（午市及晚市皆有供應），包括金沙玫瑰醬鬼馬花竹蝦、富國魚露柚子西檸元貝皇、油香辣子東星斑球、陳年女兒紅桃膠澳洲龍蝦球、鴛鴦黃油雞等，當中的驚艷之作有金沙玫瑰醬鬼馬花竹蝦，鄧師傅以香脆可口的核桃、南瓜籽、提子乾，加入鹹蛋黃及自家製的玫瑰醬，並用上日本直送、鮮嫩彈牙的花竹蝦打造成耳目一新菜餚，艷麗登場即搶Fo，識食又愛食廣東菜的饕客又點可以錯過呢？

中式廚師發辦

提起中式私房菜，好自然就會聯想到樓上住宅的圍菜，其實近年有不少新興的食府，供應別具品味及體驗的私房菜，甚至是大熱的中式發辦，好似旺角帝京酒店全新概念餐廳「獅房菜」，由經驗豐富的區域中式廚藝總監江肇祺師傅帶領團隊憑住「千變萬化，中西融合」的獅子山精神，炮製出一系列注入獅子山下情懷的精緻美饌。餐廳最近就推出全新9道菜的「獅房發辦‧金榜」嘗味菜單（兩位起），菜式包括卉扣（醋．梨花）、劦煎（松葉蟹．北海道牛乳）、淼燴（黑虎掌）、鱻煲（鯛魚．松茸）、犇炒（M5和牛）、雥烤（鵪鶉．糯米）等，菜式名字特意用上疊字，旁加上烹調方法，加上用料上乘，處處見心思，以頭盆為例，卉扣（醋．梨花）其實乃是將薑醋配合芝麻卷的做法，將薑醋汁蒸煮成啫喱狀後以人手捲成花形伴以椰子醋漬的雪梨片、青瓜片及櫻桃蘿蔔片捲成花形，造型賣相驚喜十足，味道酸甜又醒神，可以說是別具生面的品味體驗。