陳曉華講媽咪即爆喊：我哋會嗌交同好少講嘢

前港姐冠軍陳曉華（Hera）、黃嘉雯、楊卓娜與老公及女兒等，現身無綫節目《日日媽媽好》分享與母親的相處點滴，Hera透露與媽咪關係較為特別，因二人均為「愛在心裏口難開」類型，笑指受到其他嘉賓開心經歷感染，她甫開口講媽咪即流下大滴眼淚：「可能你哋同媽咪係好好朋友，咁我同媽咪好少講嘢，但我哋好關心對方，好似韓劇咁，有時嗌交會嗌得好勁，但又要喊晒攬番住和好。我哋唔係攬頭攬頸嗰啲、又或者會傾好多偈嗰啲，我哋係唔出聲但會好關心對方嘅關係，加上入行之後，媽咪好擔心同我講得多會變咗壓力，所以變得更加少同我講嘢。」雖然如此，但Hera指最愛與媽咪一起睡午覺：「因為媽咪有啲肉地、好好攬，所以我好鍾意攬住佢，我哋Keep住都係靜啲。」

有3名女兒的楊卓娜，其中兩名是與現任丈夫楊志翹的繼女兒，卓娜一直對她們視如己出，坦言與女兒們是好朋友關係：「我同小朋友除咗係好朋友，我會畀佢哋知我係佢哋媽媽，希望佢哋明白喺家庭入面媽媽嘅角色。我唔需要佢哋以後有咩回報，但想佢哋識得感恩，因為佢哋以後會有小朋友，佢哋要識得將呢份愛同孝義承傳落去。」更笑指做了媽咪後，變得更重視母親節，由於沒有與母親同住，故偶然會很想念母親，還試過半夜流下思念的淚，她邊哽咽忍淚邊說：「有時我同阿妹通電話，因為佢同媽咪一齊住，我就好耐冇同我媽媽一齊住，呢啲時候就會好掛住媽媽，半夜三更會因為咁喊。」