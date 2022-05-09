與女神同床　得償所望

相信每個AV迷都希望可以同心儀嘅女神同床共寢，當然喺現實中難以實現，惟有欣賞日本AV界嘅憧憬系列，故事講述男主角成功與女神同床嘅歡欣喜悅，作為觀眾亦感受到當中嘅幸福呀！

勝在夠勇

喺Madonna出品嘅《與憧憬的女上司相部屋宿泊》中，女上司風間由美同男下屬涼介出差傾生意，而涼介心入面不知幾咁開心，因為佢入職兩年來，一直都被由美嘅女人味同豐滿身材深深吸引。不過開心還開心，傾生意時卻有些阻滯，好彩涼介夠勇敢，面對客人表示不滿卻係一力承擔，結果成功傾到單生意。由於趕唔到尾班車返屋企，於是由美同涼介租住附近嘅酒店住一晚，當上床入睡之後，涼介就開始對心儀已久嘅由美唔規矩，最後更成為得米！事後由美唔單止冇嬲，仲大讚涼介持久力強，跟住再嚟梅開二度，仲由床上玩到浴室，到第二朝更玩埋晨操先至Check Out！

玩轉校園

喺VENUS推出嘅《我的戀人禁斷情熱中出SEX》入面，水原美園係學校課外活動嘅顧問，喺舉辦活動期間認識到小鮮肉和也，原來和也一直對身材豐滿嘅美園朝思暮想，而佢嘅心意好快就被美園知道，後來兩人仲成為秘密戀人！由朝頭早開始，佢哋就會喺教員室親熱一番，之後再走入廁所激戰連場，當學校所有人都離開晒之後，兩人更加會喺課室鬼混！有時覺得唔夠喉，美園仲會帶和也返屋企過夜，繼續激戰三百回合！

機會難逢

片廠Planet Plus推出嘅《回不了家的憧憬姐姐》，講述後生仔將暉喺屋企無所事事之際，住喺隔籬屋嘅姐姐朝日奈花戀走嚟求助，話自己回家途中遇上滂沱大雨，淋到成身濕晒仲唔見咗屋企鎖匙，希望將暉可以畀佢入屋抹乾個身。原來將暉對鄰家姐姐花戀一直都心生愛慕，今次機會難逢就梗係唔會錯過，即刻招呼花戀入屋啦！見到花戀濕晒身又透晒Bra，血氣方剛嘅將暉忍唔住索吻，仲打鐵趁熱提槍上陣，令花戀有啲不知所措，不過好快就被將暉強勁嘅雄風軟化，更樂在其中，於是二人就喺屋企激戰連場，而出面就大雨連場。

簡評

人生好多嘢都係事與願違，所以能夠得償所願的話，絕對係萬幸！好似今次為大家介紹嘅憧憬系列咁，嘅男主角成功同女神發生超友誼關係，認真係幸福滿瀉！喺3部作品中，本仙最鍾意風間由美主演嘅《與憧憬的女上司相部屋宿泊》，原因係由美雖然年過40歲，但係狀態依然甚勇，豐乳肥臀相當醒神，床戰時更加顯得忘我又投入，充分發揮如狼似虎嘅本性，令人睇得零舍刺激。