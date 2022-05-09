Jazlyn Ray超索新星　慾望崛起

24歲嘅Jazlyn Ray有外形又有床技，被喻為未來脫界天后。（互聯網）

每年美國四仔界都有新星出道，當中更不乏未來天后級人選，但如果要問邊位新星最有潛質嘅話，大家一定要記住Jazlyn Ray呢個名字，事關佢唔單止美艷動人，身材更係超正！

展現魅力

美國四仔界有唔少女神級脫星，佢哋唔單止樣靚，更重要係擁有前凸後趷嘅身材，難怪出道半年嘅Jazlyn Ray，被喻為新進女神，更稱佢為未來天后脫星。事實上，佢獲得咁高評價一啲都唔奇，皆因佢五官標致，加上玲瓏浮凸嘅身材，試問咁嘅尤物點可能唔令人心動？

喺美國亞利桑那州出生嘅佢，自細喺小鎮居住，由於家人思想相當保守，所以喺佢讀書時期從未着過迷你裙同熱褲。高中畢業後，佢喺一間美容學校修讀髮型設計，夢想係開設髮型屋，但由於資金不足，佢便開設Onlyfans頻道以露點影片搵快錢。憑住迷人嘅魅力，令佢好快喺網上爆紅，而搵到第一桶金後，佢卻發現自己嘅夢想已經變咗，唔想再做髮型師，反而希望能夠繼續喺鏡頭前展現自己嘅魅力，更發現自己原來相當享受被一眾男士圍觀嘅感覺。

備受讚賞

隨住佢嘅人氣愈嚟愈高，被脫星事務所睇中，更因而認識到人氣脫星Jenna Foxx，結果佢二話不說便簽訂脫星合約，並為四仔影片網站Net Video Girls演出處女作《Hair Stylist Trying To Make It》，正式喺四仔界出道，結果亦一如所料，出道作獲得亮眼嘅成績，不過Jazlyn Ray坦言自己做得未夠好，佢解釋話以前做網紅時可以表現得相當有自信，但係喺四仔拍攝現場時，因為心情緊張而未能夠盡情發揮，故此覺得自己嘅演出唔完美。

雖然如此，但係四仔迷嘅反應非常熱烈，同時四仔片廠亦大讚佢相當有潛質，絕對係脫界超新星，更有力成為未來天后級脫星。備受讚賞之後，令佢提升唔少自信，跟住先後為多間著名四仔片廠演出，其中更為Naughty America演出VR四仔，呢個成績對出道半年嘅Jazlyn Ray嚟講，絕對值得自豪。

Profile

出生地：美國亞利桑那州

身高：164cm

三圍：35D-25-36

雖然Jazlyn Ray演出嘅四仔銷量強勁，更被喻為未來脫界天后，但對專心搵銀嘅佢嚟講，卻係不惜一切努力吸金，故此除咗演出四仔外，亦積極發展網上成人收費影片事業，憑住佢喺脫界嘅人氣，吸金力可謂超強。