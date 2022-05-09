李現行埋一邊！劉亦菲突現兩隻「觀音兵」

有「神仙姐姐」之稱的內地女星劉亦菲，早前與內地男星李現合拍新劇《去有風的地方》時，因配成「俊男美女CP」而傳出緋聞。而日前劇組休假，演員可以自由活動，劉亦菲就決定外出充電及影靚相Post社交網，不過陪女神放輕鬆的卻不是李現，而是兩隻可愛小狗，似乎「女神菲」有意避嫌，不欲緋聞再被熱炒。

當日身穿碎花裙，戴太陽眼鏡的她，一身春日打扮，雖已經34歲，依然渾身少女味，而有幸陪女神行街是她那隻可愛白色史納莎犬，狗狗全程做「觀音兵」，跟出跟入，任攬唔吠外，又乖乖將頭放在女神手上，畫面充滿愛，但網民卻將重點，放在她若隱若現的事業線，及其美背纖腰，還有墨鏡下近乎零化妝的清秀素顏。而另一張相，就見她情挑一隻大貴婦狗，為表愛意更蹲在地上獻上鮮花。

不少網民看見她和毛孩譜「人狗情未了」大呷乾醋，大喊：「給狗子送花，我嫉妒！」亦有網民關注她的青春不老的高顏值，留言：「確定不是10年前的圖嗎？」、「她怎麼不老，真的美絕」及「凍齡神顏莫過如此」等。

另外，劉亦菲主演的電影《烽火芳菲》海報跟由竇驍、陳都靈領銜主演的內地劇《良辰好景知幾何》的片頭同出一轍，由於《烽》早在2017上映，故片方要求《良》就抄襲疑雲作解釋，《良》的製作公司即時在網上發道歉信，並指：「對目前出現的問題，負不可推卸的責任，以及時問責處理了相應的設計人員，也會配合片方做好後續替換調整工作。」