【是日通勝】

農曆四月初十

壬寅年 乙巳月 癸亥日

吉時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：祭祀、破屋

忌：大事勿用

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：10、20、39、42

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：愛情運上升，單身者有望迎來一段美好緣分。

金牛座：被購物欲支配，有可能買來大堆無用的物品。

雙子座：心情靚，待人寬容，可趁今天拓展人際關係。

巨蟹座：給另一半多點私人空間，對方說不定更愛你。

獅子座：加強與共事者的溝通，小心文書，留意細節。

處女座：工作壓力沉重，亂發牢騷會令專業形象失分。

天秤座：相愛容易相處難，有伴侶者要用心經營感情。

天蠍座：日常生活有太多開支，令儲蓄大計難以實行。

人馬座：今天的事今天做，不宜拖延，銀色對你有利。

山羊座：做任何投資決定都要睇餸食飯，忌輕率魯莽。

水瓶座：跟別人閒扯有得着，說不定可收獲有用資訊。

雙魚座：謀事要踏實，量入為出的理財策略最適合你。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）鼠 桃花旺

（跌）蛇 易破財

鼠：桃花旺，單身者易收獲海枯石爛的戀情。

牛：主動邀請心儀對象，有意想不到的收穫。

虎：神采飛揚，話頭醒尾，工作表現受認可。

兔：腦筋轉數快，今天不管做甚麼都易成功。

龍：跟異性相處要檢點，小心被爛桃花纏上。

蛇：是日沖煞，破財機會大，切勿參與賭博。

馬：事業運非常好，但博上位不能犧牲健康。

羊：商機增加，生意人要把握，可扭轉頹勢。

猴：心不在焉，謀事多阻滯，要提高警覺性。

雞：自信心強，面對各種問題都能化危為機。

狗：頭腦靈活，行動力強，謀事無往而不利。

豬：情緒不穩，難專心做事，事業停滯不前。

【暢所欲玄】（命理堪輿顧問馬汗辰）

剖腹的八字有作用嗎？

剖腹產子的技術到目前已經是非常普遍了，這令術數界產生一個新的問題，就是順產的八字和剖腹的八字哪個比較準？

聽過很多人都武斷地說，這是人為的八字，是不準的！其實這樣說話很不負責任，因為沒有經過驗證就衝口而出。

事實上，我們經過驗證，結果發現兩種八字都是一樣可做預測，沒有分別。這可說是人類的一大進步，也可以說是西方醫術和東方智慧的一大結合，是件好事情，我們應當好好利用，不應排斥。

在最近的二十年中，相信很多命理師都會接觸到剖腹產的八字，因為很多時候客戶都沒有事先說明家中小孩的八字是剖腹產的人造八字。所以爲甚麽我會相信剖腹產的八字是可行的呢？也是因為我試過多次在事先不知情的情況下，幫過一些剖腹產的客戶算過八字，結果和順產的八字沒有分別。

可能就是這個原因，愈來愈多有錢人在生小孩的時候，都會請命理師為自己的小孩擇個好八字，先為下一代的將來做了鋪墊。作為一個命理師，我是鼓勵大眾在允許的情況下，為了自己的下一代有個更美好的將來，選擇一個好八字的日子出世，這是送給孩子最好的禮物。