東方日報C1：許廷鏗疑暗撻女助手　情侶頸繩洩蜜

性向成疑的歌手許廷鏗出道即爆出「斷背」疑雲，所有緋聞對象全是男性，包括靚聲歌王張敬軒及胡鴻鈞，加上屢傳他跟身邊的易服男性好友有不尋常關係，有關其同性緋聞鬧得熱烘烘，不過他突然被爆有女助手新歡，兩人齊戴情侶頸繩，更發展同居關係！

許廷鏗（Alfred）參加2009年《超級巨聲》，甫出道即跟張敬軒傳緋聞。軒仔非常欣賞對方，曾借出價值十多萬元的私家咪給當時只是新人的他，但未幾Alfred被影到與圈外同性密友在公園摸黑親熱，他瞓在對方大髀後再激情啜爆，雖然事後他辯稱是酒後的瘋狂事，但自此被認定是「斷背一族」。

開直播 暗藏女聲

Alfred跟同是「巨聲幫」的師弟胡鴻鈞（Hubert）本來感情要好，更傳出緋聞。當時他們經常「行孖咇」出席朋友聚會，也從不避嫌在社交網晒合照。2人會一齊慶祝生日，連情人節都會糖黐豆一齊度過，更試過結伴到冰島浪漫睇極光，但隨着蔡思貝介入，斬斷2人多年的友情。當年盛傳Hubert瞞住Alfred暗撻思貝，被蒙在鼓裏的Alfred嬲爆割席！擘面後，今年初2人曾經同場但零交流，再見不是朋友。

多年來否認是「基」民的許廷鏗，曾自爆讀書時期喜歡隔籬學校的女學生，但最終有緣無分。日前有讀者向本報爆料，直指Alfred有女朋友，新歡正是其助手Bonnie，並提供他們戴上情侶頸繩的照片作證，更指近年Alfred經常開直播及開Zoom會議的所在地，正是2人同居寓所。不少粉絲不只一次發現他開直播時，都會聽到Bonnie的聲音，有次Alfred更將鏡頭移向坐在梳化大笑的女方。他們又不時一齊出席活動，雖然Alfred的社交網從未將2人關係曝光，但Bonnie卻名正言順在社交網為主子的歌曲日夜推廣。

早已仰慕 埋身進擊

據知，Bonnie擔任Alfred助手前，是在某音樂平台工作，當時她已極為仰慕男方，對他採取「進擊」態度，最後成功做貼身助手。2人日見夜見，感情突飛猛進，不少幕後人員都覺得他們關係異常親密。就Alfred跟Bonnie傳拍拖及同居，一直擔任Alfred幕後軍師的阿小昨日表示：「哈哈，唔係啦，佢哋係好好嘅工作團隊。」

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