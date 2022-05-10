《阿凡達2》預告片曝光　震撼特技鏡頭逐格睇

由奧斯卡金像導演占士金馬倫（James Cameron）執導的3D賣座片《阿凡達》（Avatar）於2009年上映時大受歡迎橫掃全球票房成為當年全球賣座冠軍。至今影片的累積票房28.47億美元（約223億港元）仍然是電影史上全球最高票房冠軍。而經過13年籌備以及製作之後，續集《阿凡達2：水之道》（Avatar:The Way Of Water）將於今年12月16日全球公映，而影片的首張海報以及預告片昨晚（9日）同步公開！

新一集的故事設定於首集之後10年，成為納美人並與奈蒂莉共結連理的積克，在潘朵拉星上與他們的孩子組成一家，過着與世無爭的幸福生活，未料威脅再度降臨，他們不遺餘力保護彼此，為了生存再度奮戰，還得承受隨之而來的悲痛創傷。續集除了有兩位主角森禾霍頓（Sam Worthington）和素兒莎丹娜（Zoe Saldana）之外，占士的《鐵達尼號》（Titanic）拍檔琦溫斯莉（Kate Winslet）以及楊紫瓊亦會新加盟。令卡士更強大！其中之前已在多部賣座片包括漫威的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers:Endgame）以及《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）系列中主演過的素兒隨住《阿凡達2》上映，有望繼續鞏固她的全球電影票房女王的地位！