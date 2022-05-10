入圍《康城》主競賽單元　IU與姜棟元出席《Broker》發布會

由日本名導是枝裕和編劇和執導的韓片《Broker》，將於6月8日在韓國上映，主要演員宋康昊、姜棟元、IU及李周映今早（10日）現身在首爾龍山區一間戲院舉行的發布會，女星裴斗娜因為身在海外而未能出席，身在日本東京的是枝裕和則透視視像通話參與。

80年代影后姜受延上周六（7日）因為腦出血導致心跳停頓離世，終年55歲，震驚韓國演藝界，宋康昊在發布會上特別提到姜受延：「近日收到很悲傷的消息，在哀痛的心情下跟大家見面，為姜受延前輩祈求冥福。」

今次是宋康昊與姜棟元繼2010年合拍電影《義兄弟》後，相隔12年再合作，宋康旻搞笑地說：「這次作品我努力嘗試顯得比姜棟元帥氣，個人來說是很帥氣的，但今日看到姜棟元的樣子後就死心了。」姜棟元回想12年前與宋康昊合作時的回憶：「我們比起12年前更合拍，畢竟我年紀也大了，所以跟前輩更聊得來。」宋康昊便說：「12年前姜棟元還是一個青年，現在成熟很多，也比之前有深度。」

《Broker》最近入圍《第75屆康城電影節》主競賽單元，屆時片中一眾演員將踏上《康城》紅地氈，是枝裕和接受視像訪問時表示：「能夠實現願望，將電影拍好真的很開心，《康城電影節》無論去多少次都會好緊張，對於《Broker》來說是最佳的首映場所。」

宋康昊亦對能憑電影出席《康城》表示榮幸，至於姜棟元主演的《屍殺半島》雖然曾在《康城》展出，但當時因為疫情而未能出席，他對今次終於能參與感到高興，首次出席《康城》的IU就表示：「真的很榮幸，因為入圍主競賽單元而獲邀出席《康城》，人生中能有多少次這樣的機會呢？我會抱着努力學習和享受的心去參加的。」