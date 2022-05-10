男士夏日配襯　點少得白波鞋？

適合各種場合的白波鞋，潮男又怎能錯過？（互聯網）

白色波鞋永遠是鞋履時尚之中經典不敗的角色，白色鞋身可以襯托多變造型，既能日常穿着，也能夠搭配西裝出席不同場合。另外，在簡約的色調之中突出重圍的鞋款，通常更花設計師心思，細節中更能看出不凡之處。因此，每一季都有不同品牌推出設計獨特的白色鞋履，今次就特別整合了2022年夏季新款男士白色波鞋，讓大家慢慢挑選。

未來感爆燈

運動品牌Nike與COMME des GARÇONS Homme Plus近日攜手推出話題之作Air Max Sunder。日本設計師川久保玲與Nike合作的拉鏈鞋A​ir Sunder Max，採用流線型設計，前衞的鞋面上設有拉鏈，拉開之後可以見到網狀鞋舌，打破了傳統波鞋的鞋帶與鞋舌設計，讓波鞋看起來更具未來科幻感。

復古籃球鞋

Converse與Rick Owens合作推出的白色TURBOWPN，以1980年代中期籃球巨星Magic Johnson腳下的經典籃球鞋Converse Weapon為靈感，加入設計師的招牌加長鞋舌，並鋪有訂製的型號編織標籤。鞋底配有DRKSHDW的經典鋸齒紋理，鞋頭和鞋側都有透氣孔，極具設計師本人的風格。

環保易襯之選

Valentino的斯文平底鞋款用來襯衫簡直一流，而且品牌還開發了Open for a Change可持續發展項目，重新設計Open及Rockstud Unititled兩款經典鞋履。設計中首次加入玉米基多元醇粘膠纖維、聚氨酯的可再生材料來代替皮革，鞋帶原料均為再生聚酯，而品牌標誌性裝飾鉚釘則由再生尼龍製成，進一步貫徹環保理念。

解構設計風格

Maison Margiela和Reebok繼上次合作推出Classic Leather、Club C等解構設計鞋款後，今次又以解構設計帶來Instapump Fury、Question Mid和Zig 3D Storm兩個新鞋款。創意總監John Galliano以品牌的標誌性風格，在簡約色系之中作出微細調整，令到 Instapump Fury的經典輪廓不變；而Question Mid的鞋側和鞋踭位置則營造出破碎感設計；至於Zig 3D Storm，就將Logo以不規則拼布方式印在鞋面營造獨特感。全系列於5月20號在官網上架，有興趣的鞋頭萬勿錯過。