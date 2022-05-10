星星講醫D︱醫師蔡梓銘教你調理腸胃　解決痔瘡問題

繽FUN星網全新健康節目《星星講醫D》請來第一屆《亞洲星光大道》季軍蔡梓銘，夥拍36E「學霸咪神」鄭杞瑤（Kylie C.）擔任主持，2人從中醫及心理學角度探討新冠肺炎康復者疫後調理身體，以及疫情下情緒處理的方法。

第三集入面，講到不少新冠康復者病愈後都有腸胃及痔瘡問題，梓銘大夫解釋：「我哋消化要靠個胃同腸道，中醫叫呢啲中間嘅能量做中氣，一個人如果中氣唔夠，中間就唔能夠運轉，感覺滯住兼胃口差。至於痔瘡並唔係因為得咗新冠肺炎而有痔瘡，本身有痔瘡喺身體裏面，身體弱咗，唔夠氣托唔到上嚟，啲血管好似唔夠力咁樣，於是個痔瘡就從肛門裏面跌咗少少出嚟。」針對腸胃問題，他指淮山及人參都有相關療效：「淮山有健脾補氣嘅作用，鮮淮山個效果係比較好，而且作為食材嚟講都幾好食，但用乾淮山一樣有效果。另外好多人會用人參，但如果小朋友或者體質比較弱嘅人用太子參會比較好，因為藥性溫和。」若想解決痔瘡問題，就需要服用具有往上提氣作用的中藥：「可以用黃芪加埋白朮同防風，呢個係玉屏風散嘅藥方，有補氣同健脾去濕作用，對痔瘡有啲幫助，但如果都係冇用，咁就要搵醫師睇睇喇！」

Kylie C.稱疫情期間，學生們接受網上授課，有家長擔心小朋友缺乏社交而患上自閉症，她叫家長們毋須過分擔心，因為自閉症屬先天性病，跟後天無關：「不過由面授改為網上授課有可能令小朋友社交能力變差，我哋可以安排子女同朋友透過網上傾偈，平時除咗做親子活動之外，可以叫小朋友寫日記，有助佢哋學到唔同情緒嘅字眼，學到知識之餘，又可以令到佢哋有表達自己嘅能力。」