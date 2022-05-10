「意」猶未盡　欲罷不能

要數城中最受歡迎的菜系，意大利菜絕對是三甲之列，看看開到成巷成市的意大利餐廳足可以證明，今日介紹兩間意大利餐廳，一間主打正宗那不勒斯（又稱拿坡里）薄餅，另一間以威尼斯地道美食作招徠，帶來別具個性的意式風味。

正宗那不勒斯風味

提起意大利薄餅，一定聯想到意大利薄餅發源地的那不勒斯，而當地炮製薄餅的手藝，更被聯合國教科文組織列入為非物質文化遺產之一，想品嘗正宗那不勒斯薄餅風味？又唔一定要非到去當地，香港也有出色又正宗的Pizza，說的是Little Napoli，最近於跑馬地開分店，由總廚Gavino Pilo坐鎮，推出多款手工Pizzas薄餅、Ripieno Fritto炸意式餡餅，以及薄餅麵糰製作的Panuozzo焗意式三文治。小店自設傳統的石窰烤爐，每個薄餅即叫即做，批邊鬆脆並帶點炭香，餅皮中心則保持柔軟濕潤兼餡香可口，令人垂涎。人氣薄餅有Margherita，混合DOP（Denominazione di Origine Protetta）聖馬札諾香濃茄醬、Agerola水牛芝士、羅馬羊奶芝士、新鮮羅勒和橄欖油烤製而成。又有Diavola薄餅，面層鋪滿那不勒斯莎樂美腸，再灑上辣椒碎，辛香美味。小店依足當地傳統吃法，將薄餅原個奉上，保持餡料完整，大家隨意把薄餅切開或用鉸剪剪開，再左右對摺享用。

在地食材威尼斯滋味

原以薄餅而大受歡迎的Piccolo Pizzeria，最近搬遷換上新形象與新菜單，更易名為Trattoria Piccolo，變身成主打威尼斯Cichetti酒吧， 提供地道小食、海鮮及意式佳餚。Cichetti菜單每天更換，大部分食材均來自堅尼地城士美菲路街市，可以說不時不食。招牌菜有Octopus Carpaccio with Sea Asparagus八爪魚生牛肉片配海蘆笋、Vitello Tonnato吞拿魚醬小牛肉、普利亞風味的Suppli意式炸飯糰、Hamachi Crudo鮮油甘魚配煙熏雅支竹及海蘆筍、Veal Milanese米蘭式小牛扒、Baked Yellow Chicken in Terra Cotta Pot赤陶鍋烤焗黃雞等。此外，餐廳名物的薄餅及意大利麵依然在餐牌上，有古法意式煙肉薄餅及橄欖油辣椒蒜片意粉等，令人再三回味。