東冲有料到：泰國佛寺的新引力

我的全新電視節目找來一班泰國年輕人幫忙拍攝，一起共事了一段日子，日日挨着餓、曬着太陽跟我去拍外景……某日閒聊時，他們竟說這次短短一個多月的拍攝，前往佛寺的次數超過了他們三年去佛寺次數的總和。

泰國佛寺多，但通常前往參拜的都是成年人，年輕人較為少去。其實近年泰國的佛寺巳經各出奇謀，希望能夠令信眾年輕化，讓他們拜神佛及認識更多佛教的事情。但若沒有人將這些千奇百趣的另類佛教事情公開，當下的年輕人就像我的攝製隊一樣，根本無從知曉！

今次採訪的佛寺並非睡佛寺、玉佛寺等人盡皆知的名勝，而係全部都有噱頭的佛寺，攝製隊到達時全都目瞪口呆，他們想不到佛寺可進行某類法事、也想不到佛寺可以如此美輪美奐，更意想不到的是部分佛寺可以有不一樣的擺設……事後他們都感謝我，一個外地人竟然可以讓泰國人了解當地的佛寺！尤其是當中有一間堪稱超級有趣的佛寺，內裏竟然有奇異博士、鹹蛋超人、蝙蝠俠等角色公仔放在佛寺範圍之中，而在湖邊更擺放了一個大南瓜，穿過大南瓜的出入口便到另一個拜神地帶，而南瓜對部分泰國人來說代表了財富及金錢，如此設計便可穿過這吉祥地方後再去求神拜佛，讓大家得到好運，絕對係心思之作。

此外該佛寺佔地大兼環境優雅，雖然設在山頭野嶺之中，卻依然有不少人前往參拜，我的幾位年輕攝製隊成員卻竟然一無所知，所以他們很感謝我讓他們佛寺知多啲，更說稍後會帶Friend去參觀影相呢！

胡慧冲