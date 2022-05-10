酗酒夜歸激嬲男友　深田恭子又爆「分」訊

日本女星深田恭子，去年5月因患適應障礙症停工後，日前又被拍到飲醉酒兼暴瘦，健康情況再受關注。有指恭子沉迷飲酒又經常夜歸，惹來有米男友杉本宏之不滿。上月尾凌晨4點多，2人被目擊在東京六本木的酒吧吵大鑊，男方忍無可忍要求分手，更留下飲醉酒的恭子，獨自搭的士離開。

恭子一向出名鍾情杯中物，去年停工期間曾一度減少飲酒，但復工後酒量卻有增無減。據其好友透露，恭子近日酗酒情況日漸嚴重，每朝起床後便將香檳當早餐，趁同居男友離家工作後，她獨自到酒吧再飲過，更不時飲到通宵達旦。當日亦因恭子酒後吵鬧，2人才在大庭廣眾之下起爭執。

杉本經歷過2段失敗婚姻，他於2019年與恭子拍拖後，一直視對方為結婚對象。去年恭子患病停工時，獲杉本細心照顧，2人患難見真情，今年元旦更傳出將在11月恭子40歲生日時拉埋天窗。杉本近期忙於處理公司上市的工作，但恭子經常深夜醉酒回家後大吵大鬧，令男方大受困擾。

上月中，恭子被斷正瞞住男友與男星渡部篤郎夫婦飲通頂，終令男方死心，拍拖3年多來首次主動提出分手，更向身邊人透露2人已經玩完。知衰的恭子，近日落力箍煲，又搬回娘家暫住。有指她將於下月接拍新劇及電影全面復工，近排便減少飲酒，又迷上以散步作運動，落力改變生活習慣，期望男友能早日回心轉意。