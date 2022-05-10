孫丹菲孖未婚夫上節目　自爆曾於10年前秘密交往

韓國38歲女星孫丹菲今年初宣布將與44歲的前滑冰運動員李奎赫於5月13日舉行婚禮，雖然兩人仍未正式結婚，但已經搬進愛巢同住，兩人昨晚（9日）亮相SBS節目《同床異夢2—你是我的命運》，首度公開兩人邂逅的故事。

兩人曾於2011年演出SBS綜藝節目《Kiss & Cry》，是他們第一次見面，他們昨晚大爆其實當時正在秘密拍拖，孫丹菲說：「我們在10年前交往了1年多，那時候也是像現在一樣痴纏。」談到分手原因，孫丹菲就指因為當時不能接受要經常與李奎赫分開，最後只能分手，李奎赫回想當時因為有很重要的訓練而要赴海外，但孫丹菲卻不尊重她的決定：「雖然很傷心，但那時候被迫死心。」

而孫丹菲去年8月捲入被假冒富豪追求的事件，當時她受爭議困擾而借酒澆愁，更消瘦不少，有朋友帶孫丹菲到李奎赫開的餐廳，李奎赫一見到孫丹菲便開解對方：「聽說你最近很辛苦？沒事的。」孫丹菲記得當日兩人聊到早上6點，而那一次見面亦改變了兩人的命運。

孫丹菲今日（10日）透過社交網上載與未婚夫的合照，寫道：「謝謝大家有趣地收看《同床異夢2》，我第一次知道自己原來表情那麼多，多謝大家支持和喜歡我們，我們會將真實和有趣的一面帶給大家，特別是我的粉絲，我愛你們，Oppa（李奎赫）我愛你。」