依賴拐杖致肌肉萎縮　江嘉敏否認滴血減肥

藝人江嘉敏、何廣沛、朱智賢及陳曉華等現身無綫劇集《食腦喪B》宣傳，受腳傷困擾的嘉敏未有撐拐杖上陣，透露聽從醫生意見，已棄用拐杖一星期：「之前用拐杖一直用右腳支撐，搞到左腳出現肌肉萎縮，所以醫生叫我唔好再用拐杖。」更指現時採取中西合璧治療，有做針灸及物理治療，若然仍未有進展，醫生亦指最壞打算要做手術。

問到會否影響將開拍的古裝賀歲劇？她笑說：「乜大家都知喇？其實我對拍古裝劇係期待已久，成日問監製幾時有得拍，今次終於嘗試到。」談到早前被拍到入馬場，卻被網民指她為吊金龜，連拐杖也不用？嘉敏即表示：「當時醫生都叫我唔好用拐杖，同埋當日同行嘅都係女仔朋友，大家志在感受氣氛。」對於亦有指她為識新歡以滴血減肥，她坦言只會用健康方法，更指減肥乃女士們終身職業。

提到她近日於訪問自爆曾被無綫小生作歌拍MV示愛，更透露對方姓氏特別，結果令丁子朗及胡㻗成為嫌疑人物，嘉敏對此表示絕不會透露對方名字，因不想一段浪漫的經歷變質，記者笑指她現時單身，對方可有再寫歌給她追求？她笑說：「有嘅話會再同大家講！」

即將開拍新劇《你好，我的大夫》的何廣沛，則表示劇組已安排他們了解中醫的制度及背景：「之前都演過醫生，但同中醫好唔同，我們有嘗試去針灸，醫生仲畀還我哋喺佢身上扎針練習，有啲演員夠膽拮埋自己，但我就驚囉！」嘉敏聞言即建議他學以致用，為她針灸腳傷，但廣沛卻落閘說：「我唔想對你下半身負責任呀！」