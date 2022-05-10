端午糉早鳥優惠折扣多多

本地餐飲業看似慢慢復甦，各品牌或餐廳沒有鬆懈，繼續推出各式各樣的優惠，如早買早享受的早鳥優惠，價錢相當抵，要送禮的話，買滿指定數量又有不同的折扣，又或買得多送得多，即時提高大家的購物欲。

預訂75折

若然是用來送禮，加入矜貴食材的糉子看似合適。香港東涌世茂喜來登酒店彩悅軒推出2款糉子，裹蒸糉有鮑魚、五花腩和瑤柱等，配合蓮子、綠豆和鹹蛋黃，提升層次。陳皮紅豆鹼水糉選用陳20年陳皮，氣息醇厚。由現時至5月12日前預訂，可獲75折優惠。（5月20日開始換領）

素葷皆宜

要數分量十足的糉子，巨型的裹蒸糉必然是首選。佐敦Eaton Hk米芝蓮一星中菜廳逸東軒推出2款裹蒸糉，包括有重約600克的至尊鮑魚瑤柱裹蒸糉和清新的八寶薈萃新豬肉素裹蒸糉，素葷皆宜，任君選擇。由現時至5月15日於酒店網頁訂購，可享正價85折優惠。（5月27日開始換領）

最抵7折

除了本地美食，近年亦有加入西式食材。尖沙咀金融假日酒店龍苑中菜廳推出2款糉子，極上黑松露原粒瑤柱裹蒸糉內有花菇、燒鴨和豬肉外，還有濃郁香氣的黑松露。另一款帕爾馬火腿蛋黃裹蒸糉，加強甘香和油香，現時至5月15日前訂購，可享7折早鳥優惠。（5月23日開始換領）

葷素兼備多選擇

要數屋斤両十足的端午糉非Royal Delights推出的「至尊足斤裹蒸糉」，用上頂級去骨腩肉，入口甘香鬆化，配以優質燒鵝肉、原粒瑤柱、冬菇、金華火腿、蓮子、栗子等製作。此外，還有五香瑤柱鹹肉糉及帝港湘蓮鹼水糉。品牌更有健康款式及特色組合供選擇，包括三色有機養生糉（羊肚菌金栗新豬肉糉、松茸桂圓薏仁糉及桂花藜麥甜豆糉）、帝港御品五寶糉（括迷你瑤柱鹹肉糉、迷你湘蓮鹼水糉、羊肚菌金栗新豬肉糉、松茸桂圓薏仁糉及桂花藜麥甜豆糉），還有用料上乘又素來大獲好評的金裝佛跳牆鮑魚糉，矜貴又豪氣。即日至5月30日於帝都、帝京、帝逸酒店及Royal Delights（Mikiki分店）選購更享折扣優惠添呢！

多款選擇

市面上的糉子有不同口味，若然一次過選購方便得多，香港榮華餅家今年推出多款糉子，包括豐盛裹蒸糉、風味蛋黃金腿鹹肉糉、黑糖豆沙及蓮蓉鹼水糉，另外有極品紅燒一口鮑魚糉皇套裝，相信可以滿足各人口味。由現時至5月15日，糉券會以8折發售。（5月21日開始換領）

早鳥價低至56折

本地老字號恆香老餅家今年除帶來傳統口味外，還有多款全新口味，包括專為素食人士設計的「八寶齋糉」與濃郁惹味的和風滋味「櫻花蝦珍珠米糉」，前者用上多款營養豐富的健康穀麥包括藜麥、豆類及花生等炮製；而後者則以傳統鹹肉糉為基礎改良，用上日本珍珠米、秘製醬汁烹調的腩肉、鹹蛋黃、瑤柱、栗子及花生等製作，加入鮮味十足又鹹香的櫻花蝦作點綴，和風滿滿。而經典人氣的金腿蛋黃鹹肉糉、恆香白蓮蓉梘水糉、陳皮紅豆沙鹼水糉及一品瑤柱XO裹蒸糉繼續有供應。而早鳥優惠5月15日，即日起選購端午糉系列禮券10張或以上，即送瑤柱鮑汁XO醬，鮮香惹味，與端午糉可以說是絕配。

10隻以上有折

除了早鳥優惠，部分餐廳以買得愈多愈抵的策略來吸引客人。黃金海岸酒店今年推出鮑魚裹蒸糉、金腿鹹肉糉、八寶糉以及金黃蓮蓉鹼水糉4款口味，另外還有加入XO醬配鮑魚裹蒸糉的端陽糉套裝，買滿10隻或以上有9折，20隻以上有85折。（門市有售）

會員85折

很多餐廳或酒店會有會員制來吸引客人，若有特別節日或新品，選購時會有優惠。香港港麗酒店中菜廳金葉庭推出2款傳統糉子，包括有瑤柱裹蒸糉和迷你蓮蓉鹼水糉，若然是指定會員，可享85折優惠。（5月12日開始換領）

買5送1

餐廳或商店經常推出買得多送得多的優惠，家上海和十里洋場推出的珍味上海糉套裝，內裏有蛋黃火腿糉、蛋黃鮮肉糉和用鮮肉、紅綠豆製作的極品家鄉糉3款鹹糉，另一款甜糉是紅豆蓮子豆沙糉，現時餐廳推出買5送1和買10送3的優惠。（5月21日開始換領）