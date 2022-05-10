本日日本：鐵道迷注意！必坐3大注目觀光列車

旅行要前往目的地，除了講求效率，路程中亦可以兼顧情趣。日本便有很多觀光列車，配備了豪華設施，讓你在車程中能舒舒服服欣賞窗外移動風景。剛於上月底近畿日本鐵道（簡稱近鐵）就推出了直通大阪難波、近鐵奈良及京都站的全新觀光特急列車青丹吉（あをによし），有關方面動用了約¥3.3億（約HK$1,980萬）來改裝，無論車廂外觀及內部都華麗講究，登場首日的車票開售僅20分鐘便火速售罄，絕對係鐵道迷及旅客的新寵兒！

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設計講究 寬敞舒適

由4節車廂構成的青丹吉，以近鐵富代表性的12200系特急列車改裝而成，外觀採用了搶眼紫色配上金色線條，車廂內部裝潢同樣講究，以古都奈良正倉院寶物上看到的「天平文樣」花紋等來設計，富格調之餘，也讓乘客感受到日本的歷史和文化。作為觀光列車，舒適可算是首要考慮，而青丹吉的座位數目僅為84席，席與席之間的距離相當寬敞。座位分為2人用的Twin Seat及設於2號車廂 3至4人用的Salon Seat，後者的格局接近包廂，並配上闊2米、高1.2米的大玻璃窗，令車廂外的風景來得更震撼悅目！2號車廂同時設有售賣櫃位，可以買到由大阪喜來登都酒店製作的曲奇夾心餅等限定甜品及手信。而4號車廂則有小圖書館，提供沿線相關的書籍，加深旅客對當地的了解。車費大阪難波至京都單程¥1,960（約HK$118），京都至近鐵奈良單程¥1,370（約HK$82）。

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第二代列車 新增8人個室

誕生於2014年的JR四國．予讚線觀光列車伊予灘物語，行走於松山站至伊予大洲站及八幡濱站之間，沿途可以看到風光明媚的伊予灘。列車因老化問題於上年年底引退，並於上月由使用Kiha185系氣動車的第二代伊予灘物語接替。列車設計以「復古摩登」為概念，並將原本兩節車廂加碼至三節，當中的3號車廂「陽華之章」更設有最多可容納8個人的個室Fiore Suite，讓乘客可享受不被打擾的私人空間。列車主要在周末行駛，一日來回共4個班次，分別為早晨出發的大洲編、下午行駛的雙海編及八幡濱編，還有黃昏回程的道後編。每條路線所提供的餐點都不同，記得要提早預訂。而四條路線都會經過秘境車站「下灘站」，列車會在此停留約10分鐘讓乘客可落車拍照。車費松山至伊予大洲¥3,670（約HK$220）、松山至八幡濱¥4,000（約HK$240），個室收費為¥28,000（約HK$1,680）。

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大師出手 飽覽雙海

配合西九州新幹線（武雄溫泉~長崎）在9月23日通車，JR九州將於同日推出命名為雙星4047（ふたつ星4047）的新款D&S列車。這款新觀光列車找來設計大師水戶岡銳治操刀，全車共有3卡，一共提供86席，其中1號及3號車廂是普通車指定席，而2號車廂「Lounge 40」則是寬敞的共用空間，並預定發售當地特有的食品及飲品，你可坐在向窗的位置，一邊欣賞窗外風景一邊品嘗。此列車主要於周末及假期運行，每天只有一往返班次，而去程及回程的路線各異，上午班次從「武雄溫泉站」發車，經由長崎本線至「長崎站」。下午班次則會從「長崎站」出發，經大村線至「豪斯登堡站」等，最後回到「武雄溫泉站」，繞行西九州一圈，每程車程約3小時，分別可看到有明海及大村灣的優美海景。車費武雄溫泉至長崎¥4,180（約HK$251），長崎至武雄溫泉¥4,500（約HK$270）。