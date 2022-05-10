姚焯菲甜到漏　出嗲功冧暈「阿媽」劉佩玥

藝人姚焯菲（Chantel）、劉佩玥（Moon）和張馳豪首次合作拍廣告，身為甜美教主的Chantel，輕露小蠻腰，鏡頭前後如移動糖果，散發出甜美嗲功甚至將Moon冧暈，Moon笑言以為自己生了個女，不自覺對她萬般呵護。3人早前獲中國銀行（香港）（「中銀香港」）擔任「理財TrendyToo」形象大使，他們都認同理財愈早開始愈好，鼓勵年輕人踏出輕理財第一步。

Moon稱讀大學時已不停做兼職，笑言第一次出糧時很有衝動想花光薪金，但最後都交託給媽媽管理，她說：「收入部分作家用、部分作儲蓄，要平均地分配處理，我屬於穩陣型，當然亦會購物獎勵自己，但亦有節制，要計劃將來同時亦要平衡眼前，若將來遇到小意外要用錢時亦有保障。」Moon覺得財務自主很重要，輕理財很適合她：「之前我都在網上分享過一些簡單理財心得，我傾向去投資，有投資買股票，每月出糧都會拿部分去投資。」笑言首次跟Chantel合作，即被「嗲」親，Moon說：「剛剛Chantel『嗲』我，我甜到以為生了一個女，已經不是妹妹。」

Chantel就表示一班人開工，感覺既興奮又開心，她表示：「記得第一份工作的收入，我買了禮物送給父母和妹妹，同時，我認為理財是一種生活態度，希望可以零負壓感，輕鬆追求！」尚在求學期的Chantel笑言會將工作收入作儲蓄外，亦會買衫扮靚，會利用流動支付應用程式消費，儲分賺取獎賞，是次中銀香港個人金融及財富管理部助理總經理（客層管理）溫晞文（Tania）亦在廣告中亮相，現場她趁機向對方請教：「自從年頭開咗入行第一個銀行戶口儲起自己份糧，因為已經綁定FPS，家人和朋友過數入戶口好方便，Tania教了我很多支付消費Tips，未來我會好好打理這個『出糧戶口』！」

而Aska就提出「錢放儲蓄就等於理財」的繆誤，他說：「年輕人都有自己生活重心，理財更加要輕，不需要花很多時間，只要踏出第一步，透過一些簡單數碼工具幫手，錢才會有增長。」正攻讀雙碩士的Aska坦言要努力增值財富，未來希望演藝及個人事業雙線發展。但表示不會交託媽媽理財，笑言：「小時候交給她託管利是錢，但已沒有蹤影了，哈哈！」直言現在沒有賺到太多錢，但有時工作累了也會想買東西獎勵自己，而且網上購物太方便，故會好好學識控制自己。