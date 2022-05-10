《聲夢2》︱學員臥虎藏龍！黃洛妍師承中國小提琴大師鄭石生

即將於下月推出的無綫節目《聲夢傳奇2》以「我超越我」」為主題，23位學員可謂「卧虎藏龍」，其中以25歲的黃洛妍（Janees），以及年僅13歲的趙紫諾（Sabrina）擁非凡CV。Janees學琴生涯長達16年，師承已故中國知名小提琴家鄭石生，及有小提琴大師Pierre Amoyal，11歲以優異成績在港考獲聖三一學院FTCL小提琴演奏文憑，中三時更遠赴奧地利進修音樂，15歲獲得小提琴演奏學士學位，多年來獲獎無數，更獲香港校際音樂節連續8年獲得小提琴各組別冠軍。

至於Sabrina舞台經驗相當豐富。4歲半開始學習彈鋼琴的她，師承浙江音樂學院鋼琴系副主任（原星海音樂學院鋼琴系副主任）朱楣、中國鋼琴家冼勁松、比利時鋼琴名家博復生，以及香港演藝學院鍵盤學系教授黃懿倫等猛人。7歲時已獲英國皇家鋼琴鑑定為8級實力，同年獲邀參加中央電視台《樂童嘉年華》鋼琴獨奏表演。9歲半再獲英國皇家鋼琴頒發專業演奏DipABRSM文憑，並於去年以12歲之齡考獲英國皇家LRSM專業演奏文憑（高級文憑）。

Sabrina曾在內地、香港及國際約40個鋼琴比賽中贏得大獎，包括2018年「莫扎特紀念獎」國際鋼琴公開賽。而她亦先後拍攝數十個廣告，2017年曾於李雲迪鋼琴演唱會中表演四手聯彈，11歲時亮相央視特別節目《童聲唱》獻唱《雲朵上的夢》，實力不容忽視。

另外，其他學員包括16歲的任暟晴（Jasmine）及17歲的蕭呈謙（Nicole），二人音樂根底同樣雄厚，Jasmine先後獲得ABRSM歌唱8級、及ABRSM鋼琴8級的資格。至於5歲時加入過香港兒童合唱團的Nicole，先後參加過粵曲比賽、普通話或英文朗誦比賽等，且8歲已開始專注學習中國舞，並將考取第11級資格。