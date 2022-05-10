Q：本人17歲，有包皮過長困擾，同時有自慰習慣且頻繁。有一日自慰過後，就正常睡覺，第二天起床，發覺龜頭有點不適，輕輕擠壓時會有輕微的疼痛感。現在已經兩日沒有進行自慰，並有經常飲水，但情況仍然沒改善。但因為包皮十分敏感，觸碰到之後會感到刺激伴隨疼痛，因此害怕包皮手術後感到不適。清洗時也害怕勃起後包皮退不回去，另外洗潔龜頭時會有點紅是正常嗎？

17歲的少年

A：包皮是陰莖前端的一塊皮膚組織，覆蓋龜頭，這塊皮膚的天生形態如長短闊窄等，足以影響每位男性畢生的性健康與性福。的確，有些男性長年累月為着包皮過長和包皮口狹窄而大感煩惱，勃起時包皮難以往後拉，龜頭不能順勢外露，猶如衣不稱身。較輕微情況是龜頭只能露出一半或少部分，而較嚴重的情況則是包皮口實在太窄，使龜頭完全被困，形成「包莖」，像一件圓領衣服因領口太窄，根本沒法子「過頭笠」，若強行推開包皮便會使龜頭卡在冠狀溝位置，形成衣領口勒住頸項般的情況，引發痛楚甚至使龜頭缺血。

包皮問題也帶來日常清潔的困難，包皮裏易藏包皮垢，它是引起龜頭包皮炎症的元兇。包皮垢本身是由體垢積集而成，有脫落的表皮細胞、皮膚的油脂分泌、汗液、尿道口分泌出來的體液等。若長期積聚了包皮垢，便會成為細菌孳生的繁殖場。青少年處於性衝動頻繁的青春期階段，應開始注重妥善清洗包皮垢，但礙於包皮形態問題，既難以翻開去洗滌，清潔時又會感刺痛，遂容易卻步，惡性循環下，更易患上包皮龜頭炎症。

閣下的症狀顯示是患上包皮龜頭炎症，現時症狀較輕微，可先嘗試自行清洗，看看能否消除疼痛和不適。清洗時不要一下子把包皮撥得太高，也不要因為害怕而停止清潔。由於包皮口狹窄，令龜頭有點紅是正常的，最重要是清洗後必須讓包皮歸回原位。堅持衞生習慣，有助遠離性健康隱患。閣下暫時宜以日常清潔去消除不適感，亦可考慮向家庭醫生求診，處方消炎藥膏。

閣下提及到包皮手術，若包皮問題惡化，單靠清洗包皮垢也改善不了性衞生情況，如常有異味、炎症反覆難消等，便應尋求專科診斷。於考慮手術時，應先與家人商量個人情況、聽取充分的專科意見是否必須進行手術、估算過長或緊縮的包皮處適合割除多少才適宜，多一分少一分也可能影響術後的美觀及傷口復原狀況。此外，現今青少年生活繁忙，也需要考慮自己可騰出哪段時間休養，雖則大多數年輕人恢復得很快，仍須避免太貼近考試、面試、升學時期。尤其現時疫情嚴峻，閣下屬情況穩定個案，不必急於一時，可詳細觀察再作決定。

李偉儀