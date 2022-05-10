政府放寬表演場地入座率！馮允謙飛債如願以「償」

歌手馮允謙（Jay Fung）宣布將於7月2至4日假九展StarHall舉行首個個人演唱會，早前優先訂票火速售罄，Jay開心之餘，但同時透露被親友的飛債纏身，頗為頭痛，不過今日（10日）收到好消息，政府公布放寬表演場地入座率，知道可以有更多粉絲入場支持，他大表興奮：「係個好好嘅消息，因為有好多朋友和屋企人話好想嚟睇我個騷，但優先訂票賣晒，佢哋買唔到飛。依家增加入座率，多啲人入到場睇我表演，令我更加開心，令全場氣氛更溫暖。」

今年是Jay出道10周年，終於夢想成真舉行首個個人騷，首度挑戰四面台，令他既緊張又興奮。開騷日期逼近，Jay透露歌單已準備好，不少重新編曲，要努力練歌背歌詞。他說：「仲要排舞、操弗身體、練好把聲，雖然好多嘢要忙，但我好開心，因為真係等咗10年嘅機會，希望大家嚟睇我個騷睇到好High！」為了確保健康開騷，他會乖乖戒口，保持身形和體能，他說：「我改變晒啲飲食習慣。平時最鍾意食煎炸嘢、打邊爐、食肥膩嘢，依家統統唔食得。為操肌要食好多蛋白質，食清淡啲。（完騷最想食乜？）我會報復式食嘢，狂食薯條，有間餐廳嘅薯條又甜又辣好正，仲要食幾個漢堡飽！」