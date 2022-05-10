唔識就位！盧慧敏拍動作戲整瘀眼睛

盧慧敏（Amy Lo）近日在新廣告中，飾演家中女兒，跟「爸爸」、「媽媽」及「爺爺」互動，造型色彩繽紛，她笑言因平日出街不會如此撞色打扮，故感覺整個片場都好繽紛，她說：「我都一段時間冇同其他人一齊拍廣告，呢一次感覺係好輕鬆、好得意、好好玩。」廣告中有戲劇成分，令她有想轉型打算，Amy說：「我唔想只係做單一嘅嘢，就好似放棄其他嘢咁，所以我乜都會嘗試，好彩近排都拍緊戲，都唔會唔習慣同人對手，今日唔係好多對白，同時好開心可以同唔同人合作，廣告裏面我係最細嘅一個，做女兒同孫女，前輩佢哋都係舞台劇演員，開心可以同佢哋交流。雖然廣告係冇前文後理，同拍劇拍戲唔同，但好快捷，做嘢之餘仲have fun！」

其實Amy接拍了多部電影，其中更首次演動作戲，在拍攝廣告的前一天，她更意外弄瘀眼睛，幸冇大礙，她說：「今次真係有兩個第一次，第一次拍嘢受傷，亦係第一次要瘀晒咁做嘢，慶幸依家所做嘅都係自己鍾意做。大家見到隻眼瘀咗都好擔心，其實以前會覺得天會塌落嚟，但係今次係因為做嘢令到自己瘀咗，係拍戲嘅時候冇乜經驗，唔識就位，整瘀咗黑眼圈嗰個位，都OK嘅，不過就影響咗化妝師，因為我唔係做咗不負責任嘅事而傷，大家都好體諒。」她透露將要拍攝一部自己最期待拍的電影，感覺好興奮：「因為題材我好鍾意，其實我係鍾意做準備功夫多過拍嘅過程，收到劇本準備，運用想像力空間，唔會框住咗，因為去到現場就另一回事，鏡頭前要做到情理之內，意料之外，哈哈！」