陳柏霖快測呈陽性　No Show新節目記招致歉

台灣藝人陳柏霖因感到身體不適，因此進行快速測試，結果呈陽性。原本明天（11日）他要出席節目記者會，現在要緊急取消明天行程。而他亦透過經理人公司發文致歉，寫到：「先謝謝媒體朋友及大家的關心，稍早發現身體不適，經快篩後確認確診，真的非常難過與遺憾無法出席記者會，但真的也請觀眾朋友能夠繼續支持將於13/5 上當的《極島森林》，也盼望能以自身宣導，確診不要緊張，請待在家好好休養，期待健康來臨。」

而此節目以探索大地為主旨，由陳柏霖帶上郭雪芙、桂綸鎂等好友前往嘉義阿里山、南投、台南、台東，以及花蓮瓦拉米步道等地區進行活動。

像是和劉冠廷在台南種下樹苗，與謝欣穎去了台東體驗了刺激的高空滑索、溯溪、深入山中鋪路、旅途期間的放鬆時刻，甚至帶著陳柏霖做瑜伽，超軟筋骨也讓陳柏霖大吃一驚。另外他和郭雪芙前往嘉義阿里山拯救櫻王，過程中還故意誇對方長得好看，互相鬥嘴。與桂綸鎂則前往花蓮收復山屋，兩人更爬上山頭眺望森林，種種自然體驗，在沒有劇本的安排下，陳柏霖與好友們嶄露了最真實的自己。

陳柏霖與好友們走入山林之中認識自然，也在旅途中留下許多美好回憶及有趣互動，節目仍照原定計劃於星期五(13日)晚上8點在LINE TV全球首播，國家地理有線電視18頻道、Disney＋則同步於隔日晚上9點上線，希望透過節目能帶給大家一些療愈，同時期盼疫情能盡快好轉。