張敬軒個唱重啟收粉絲紙紮牌：大吉利是百無禁忌

歌手張敬軒去年底在紅館舉行18場跨年倒數演唱會,但年初因疫情而暫停,有8場已經購票的觀眾未能進場欣賞,隨着疫情暫緩後,今晚「張敬軒THE NEXT 20 演唱會」重新啟動,不過由因為是紅館座位安排措施上,應政府防疫條例,入座人數只可以是全館人數的一半,為了不讓每位堅持不退票的歌迷朋友失望,軒仔寧願操勞一點,唱多一倍場數,由8場變16場。

軒仔於一片歡呼聲中登上升降台現時,唱畢《Do What You Want》 及《 騷靈情歌》後,就向四面觀眾深深鞠躬表致謝。他說:「多謝大家! 歡迎大家返嚟第11場 《張敬軒THE NEXT 20 演唱會》。」他笑言:「之前諗住做5場休2日,好開心啦!點知今次做10場休左4個月呀!多謝每一位觀眾朋友咁支持我,多謝大家。」 面對只得5成歌迷,他就覺得:「但係已經係呢個時候嘅Full House 喇!真係百感交雜!」

他有感而發覺得在休息的4個月中發生不少事:「我哋身邊,我哋香港都係。大家可以再坐番喺呢度,我要懷住好感恩嘅心去努力唱好今晚每首歌,我決定呢16場演唱會,每場都當尾場咁做。我唔係講笑,話你聽,今晚有2個嘉賓!」全場觀眾即報以熱烈呼歡及拍掌聲,軒仔無奈笑住話:「我覺得好灰,大家唔係來睇我咩?所有親友都係問,我嗰晚咩嘉賓?我咪係你個嘉賓囉!」

軒仔發現觀眾席有歌迷高舉閃令令的紙紮牌,即指住對方說:「又係你呀!呢位朋友每次整啲好配合紅磡主題嘅燈牌畀我!我想問中間識閃個舊黃色係咩?鐘?你送個鐘畀我?紙紮鐘?你真係好嘢!重要剛好12個字係我扮MIRROR個樣!就憑你呢份創意,我真係要回番個禮畀你,就係我私人家屬票,送2張尾場山頂位畀你!」他又叮囑工作人員將紙紮牌燒掉,又着對方完騷後到紅館玻璃門等,又搞笑指對方不要行錯門:「其他附近地方啲門你都咪隨意入!真係大吉利是,呢啲紙紮禮物一年收一次夠啦,百無禁忌!」引得觀眾大叫又大笑,更有不少歌迷開心大叫:「我又要禮物。」首場個唱順利舉行,而捧場的嘉賓有同屬英皇的泳兒、吳浩康、艾妮及高層楊政龍及許佩斯等。