張敬軒個唱重啟收粉絲紙紮牌：大吉利是百無禁忌

歌手張敬軒去年底在紅館舉行18場跨年倒數演唱會，但年初因疫情而暫停，有8場已經購票的觀眾未能進場欣賞，隨着疫情暫緩後，今晚「張敬軒THE NEXT 20 演唱會」重新啟動，不過由因為是紅館座位安排措施上，應政府防疫條例，入座人數只可以是全館人數的一半，為了不讓每位堅持不退票的歌迷朋友失望，軒仔寧願操勞一點，唱多一倍場數，由8場變16場。

軒仔於一片歡呼聲中登上升降台現時，唱畢《Do What You Want》 及《 騷靈情歌》後，就向四面觀眾深深鞠躬表致謝。他說：「多謝大家！ 歡迎大家返嚟第11場 《張敬軒THE NEXT 20 演唱會》。」他笑言：「之前諗住做5場休2日，好開心啦！點知今次做10場休左4個月呀！多謝每一位觀眾朋友咁支持我，多謝大家。」 面對只得5成歌迷，他就覺得：「但係已經係呢個時候嘅Full House 喇！真係百感交雜！」

他有感而發覺得在休息的4個月中發生不少事:「我哋身邊，我哋香港都係。大家可以再坐番喺呢度，我要懷住好感恩嘅心去努力唱好今晚每首歌，我決定呢16場演唱會，每場都當尾場咁做。我唔係講笑，話你聽，今晚有2個嘉賓！」全場觀眾即報以熱烈呼歡及拍掌聲，軒仔無奈笑住話：「我覺得好灰，大家唔係來睇我咩？所有親友都係問，我嗰晚咩嘉賓？我咪係你個嘉賓囉！」

軒仔發現觀眾席有歌迷高舉閃令令的紙紮牌，即指住對方說：「又係你呀！呢位朋友每次整啲好配合紅磡主題嘅燈牌畀我！我想問中間識閃個舊黃色係咩？鐘？你送個鐘畀我？紙紮鐘？你真係好嘢！重要剛好12個字係我扮MIRROR個樣！就憑你呢份創意，我真係要回番個禮畀你，就係我私人家屬票，送2張尾場山頂位畀你！」他又叮囑工作人員將紙紮牌燒掉，又着對方完騷後到紅館玻璃門等，又搞笑指對方不要行錯門：「其他附近地方啲門你都咪隨意入！真係大吉利是，呢啲紙紮禮物一年收一次夠啦，百無禁忌！」引得觀眾大叫又大笑，更有不少歌迷開心大叫：「我又要禮物。」首場個唱順利舉行，而捧場的嘉賓有同屬英皇的泳兒、吳浩康、艾妮及高層楊政龍及許佩斯等。