回春巧手　床戰更持久

最近防疫措施放寬，除咗可以晚市堂食，男人亦多番好多好去處，冇錯！就係幫襯按摩店喇！AV業界資深人士神仙乙就表示，能夠搵到個巧手技師按摩一下，真係通體舒暢，而日本AV界就有回春按摩系列，由AV女優扮演技師招呼客人，憑住巧手及精湛技術，令客人個個變成床上猛龍，激戰多個回合都仲有貨賣！

花樣多多

喺S1出品嘅《極上密着男士美容》中，楓富愛擁有美貌、美乳同美腿，故被稱為三美女技師，不過外表靚都唔係重點，最重要係佢樂於滿足客人各種慾望，服侍客人嘅時候除咗會用到精湛按摩技巧同床上技巧外，仲會使出各種花樣，唔單止玩玉腿擦槍，更加會拎出眼罩蒙起客人雙眼再嚟重點刺激呼，將新鮮感同刺激感源源不絕咁帶畀客人，難怪佢大受歡迎，成為當紅技師啦！

可愛振雄風

喺Moodyz推出嘅《一邊凝視和耳語的恢復活力美容院》入面，被稱為銀河系No.1可愛少女嘅石川澪變身成為按摩技師，不過佢就唔係靠個樣搵食，而係靠熟練嘅按摩技巧以及任勞任怨又體貼嘅態度，令客人幫襯完都舒筋活絡又滿足。值得一讚嘅係澪妹遇到客人走火之後，絕對唔會用急進嘅手法令對方重振雄風，而係以可愛嘅眼神同講鹹濕嘢，嚟挑逗客人令雄風漸漸再起，然後再展開一場激烈肉搏戰。

洩慾放題

FALENO推出嘅《次數不限的亞洲回春美容院》，講述橋本有菜係一位按摩女郎，由於按摩店嘅特色係以亞洲風情為主，所以佢會穿上中門大開嘅旗袍，為客人帶來視覺刺激之外，更加係招呼周到又無微不至，擅長以其玉手及蛇舌令客人全身放鬆，當然亦樂於幫手出火啦！如果客人因為太敏感而走火都唔緊要，有菜絕對唔會介意，更加會落力令客人雄風再起，不論客人想發洩幾多次，有菜都一樣聽從客人吩咐努力完成任務！

簡評

雖然按摩係好舒服又過癮，不過好多已婚男人有如籠中鳥，想去按摩店幫襯都唔係咁容易，所以不如睇吓日本AV界嘅回春按摩系列啦！今次介紹嘅3部作品中，本仙最鍾意石川澪主演嘅《一邊凝視和耳語的恢復活力美容院》，雖然青春又嫩口嘅澪妹初出茅廬，但係估唔到佢喺各種前戲、按摩以及床戰場面都表現投入又有技巧，加里佢真係可愛到震，穿着性感旗袍招呼客人，真係好好睇！