台灣美人林熙蕾樣子甜美,多年前曾拍過不少香港電影,還經常在性感示人,是不少男士心中的女神。2011年她閃嫁後便淡出娛樂圈,但她依然不時會在社交網分享生活照。日前她就上載一張火辣泳照,身材不遜色當年。

從相中可見,她穿了一件Deep V黑色泳衣,站於泳池邊,更露出波邊,以英文寫道:「Life is like a box of chocolate, you never know what you are gonna get.(生活就像一盒朱古力,你永遠不知道會得到甚麼。)雖然圖文不符,但網民都紛紛留言:「這麼辣是犯規啦」、「女神」、「漂亮性感寶貝」、「出水芙蓉」。林熙蕾曾透露自己每天堅決早睡早起、天天做運動,難怪多年來保養得宜!