黎展峯戴魚缸頭套險窒息　為拍MV搞到周身痛

英皇新人黎展峯（Andy）去年因音樂選秀節目出身，首支派台作《跳》今日上架，MV講述女主角是一個很喜歡金魚的人，生活每一樣事都圍繞着金魚，而Andy則飾演一條長期被困在魚缸的金魚，一直希望能跳出這個寓意舒適圈的魚缸，他說：「寓意我哋現實生活，可唔可以放低一啲好鍾意嘅嘢，或者生活上好習慣嘅嘢呢？而當放低咗呢樣嘢嘅時候，就會出現一個唔同嘅境象、一個新方向。」

首次拍攝MV的他覺得好新鮮，自爆最難忘係戴住個魚缸頭套，他說：「因為個魚缸都幾重，仲要加埋水，我又唔可以用手托住，要用兩邊膊頭去承受晒所有重量，都幾吃力，拍完第二日，兩邊膊頭即刻肌肉痛。」由於他要邊戴着魚缸邊咪嘴，所以拍攝時不能呼氣，仲話差點窒息，他說：「因為噴出嘅『暇氣』會整矇個魚缸，所以要一邊閉氣，一邊扮輕鬆唱歌，加上拍攝前一晚唔夠瞓，又食唔夠嘢，怕上鏡面腫，拍到一半時，發覺自己唔係好夠糖分，有啲中暑、窒息嘅感覺。」

MV中他最喜歡站在島上，與女主角在海邊回望的那場戲，他說：「我覺得呢一幕對於我嚟講，甚至所有人嚟講都係一個好好嘅提醒，就係點樣去放開自己一啲嘅枷鎖。」