Hannah Claydon袖珍身形　胸前偉大

喺唔少人眼中嘅模特兒唔單止要樣靚有氣質，仲要身材高挑兼腿長。不過，對於一啲擁有迷人樣貌及火辣身材，但卻生得細粒嘅嘅索女嚟講，有乜方法可以圓模特兒夢呢？嚟自英國嘅Hannah Claydon便選擇踏上成人模特兒之路。

圓模特兒夢

可能有人會話模特兒嘅種類有好多，除咗行天橋嘅時裝模特兒外，仲有胸模、腿模等，至於點解Hannah Claydon會選擇做成人模特兒呢？佢表示自細有兩個夢想，希望長大後能成為女足球員或模特兒，不過隨住年紀漸長，胸部不斷發育，令跑動速度受影響，就係因為咁，佢惟有放棄足球員嘅夢想，堅持成為模特兒。

只係命運弄人，身高僅152cm嘅佢，要成為時裝或內衣模特兒，的確係有一定困難。為咗可以圓夢，Hannah Claydon18歲時參加由男士雜誌舉辦嘅「High Street Honeys」選美比賽，雖然最後未能喺比賽中勝出，但憑住嬌俏火辣嘅外形，獲得多間成人模特兒事務所注意，為咗圓當模特兒嘅夢想，於是佢決定盡地一煲，並以一年為限，希望喺一年內能喺成人模特兒界獲得佳績。

做埋老闆娘

不過唔講唔知，原來Hannah Claydon係一位高材生，不但喺英國高考中獲得4A成績，更被牛津大學法律系錄取。要知道作為著名大學嘅名牌學系，唔少人爭崩頭都想入讀，不過佢為咗圓夢，決定延遲開學，更誓要喺成人模特兒界打響名堂。憑住前凸後趷嘅身材，佢先後為多本成人雜誌及網站拍攝性感寫真，更獲美國男士雜誌嘅邀請，到美國拍攝一系列火辣寫真。與此同時，亦獲得多本男士雜誌嘅長期合作合約，吸金力相當強！

佢坦言冇諗過發展會咁順利，因為佢最初決定喺成人模特兒界出道時，曾有唔少經理人及評論員認為佢雖然身材火辣，但缺點係唔夠高，對腳睇起嚟有啲短。不過Hannah Claydon覺得一對巨乳應該可以吸引到男士嘅目光，而事實證明佢嘅諗法一啲都冇錯！隨住人氣不斷爆升，佢嘅工作亦唔再限於寫真界，更踩入網絡直播界，當時佢嘅身家相當雄厚，及後更開設專門培訓模特兒及網絡女主播公司，實行將自己嘅經驗分享畀後輩兼搵銀，真係好有生意頭腦呀！

Profile

出生地：英國

身高：152cm

三圍：36DD-26-36

雖然Hannah Claydon近年已減少拍攝寫真嘅工作，但係佢仍然活躍喺網上社交平台，同時亦開設Onlyfans嘅收費頻道，等大家可以繼續欣賞到佢火辣身材。事實上，雖然佢已屆熟女之齡，但迷人嘅外形仍然保養得相當好1。