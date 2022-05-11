【是日通勝】

農曆四月十一

壬寅年 乙巳月 甲子日

吉時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：祭祀、成服、沐浴

忌：出財、栽種、開倉

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：11、12、34、35

幸運顏色：綠、青

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：嘗試擴闊社交圈子，感情生活有望打破僵局。

金牛座：工作遇上逆境時應把目標降低，可減輕壓力。

雙子座：工作量加重，又被私事纏擾，整天悶悶不樂。

巨蟹座：被做事馬虎的人拖後腿，早收工的願望泡湯。

獅子座：一子錯，滿盤皆落索，謀事一定要步步為營。

處女座：自律性強，做事態度夠認真，毋須別人掛心。

天秤座：財運下滑，收支失衡，陷入周轉不靈的困境。

天蠍座：煩躁時做運動，可轉移注意力，帶來好心情。

人馬座：人緣欠佳，做甚麼都被人挑剔，心情極不爽！

山羊座：謀事遇阻力，若無法獨自處理，應找人幫忙。

水瓶座：已婚者要檢點，勿因異性向你放電而飄飄然。

雙魚座：待人接物不能太手緊，大方一點可贏得掌聲。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）虎 桃花旺

（跌）雞 是非多

鼠：有伴者易陷入三角戀，要保持頭腦清醒。

牛：貴人運強，利見工開會，成功機率極高。

虎：桃花運向好，單身者易結識合眼緣異性。

兔：工作運一般，只顧抱怨並不能解決問題。

龍：做事精明，應變力強，遇到難題也不怕。

蛇：公務繁雜，易顧此失彼，處事要分輕重。

馬：是日沖煞，情緒不穩，容易疑心生暗鬼。

羊：瑣事繁多讓你手忙腳亂，容易失去理智。

猴：好運降臨，無論做甚麼都顯得信心十足。

雞：心浮氣躁，渾身不自在，容易惹事生非。

狗：精神飽滿，事業現生機，有望一展才華。

豬：積極性強，對工作充滿熱情，易獲佳績。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

大門對外風水

大門是住所最重要的納氣位，每天進出的必經之地，大門本身的風水跟大門對外的環境同樣不容忽視。

‧大門對樓梯

打開大門，就看到門外向下的樓梯，這情況在風水上稱為「退水」，不利財運，財來財去較難聚財。相反，如果打開大門外對着向上的樓梯，對財運影響較少，不過就要留心健康，尤其是心臟、血壓的問題；若有以上兩種情況，建議將大門門檻造高一些，或者在近大門旁邊放置高身的大葉植物，例如萬年青、黃金葛等；也可以在大門地氈下放置銅錢或五帝錢稍作化解。

‧大門損毀

大門除了有實際的保安功能，在風水學上，大門也有保護住宅的能力，如門外環境出現煞氣，大門也能稍作遮擋，是保護室內居住者的第一度把關；而大門是住宅的「顏面」，宜新不宜舊，如發現大門有損毀，或過於殘舊，最好立即修補或更換。

‧慎選大門擺設

如果要擺放風水物品，大門及玄關較適合放置象徵吉祥如意的物品，例如金元寶和氣氛祥和的掛畫，避免擺放刀劍類的裝飾品，而繪有肅殺形像的畫及凶猛野獸如獅子、老虎等，也不太適合放在大門一帶。