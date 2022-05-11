林峯辭演吳鎮宇補位　3大影帝雲集大鬥演技

藝人林峯原定留港拍新片，夥拍郭富城（城城）及任達華等鬥戲，不過臨門一腳卻選擇北上拍攝綜藝節目，最終交由吳鎮宇臨危受命。無心插柳下，3位影帝得以同場較量，戲迷固然大為期待！由城城及任達華等主演的英皇電影《內幕》，疫情下排除萬難，將於下周正式開鏡，一眾演員已開始圍讀及試造型，惟演員名單上林峯的名字卻突然「消失」。據悉，近日獲邀演出內地綜藝節目的他幾經考量後，因檔期問題決定放棄《內》片的拍攝工作，選擇北上隔離，準備出關後搵真銀，相信短期內未能在港「露面」。

卡士令人期待

對於林峯臨陣辭演，導演麥兆輝與團隊相當體諒，隨即另覓人選，原本曾考慮由陳偉霆頂替，不過由於該角色屬中年且有一定的人生閱歷，劇組最終改為向吳鎮宇招手，而鎮宇亦相當有義氣，挺身而出撐麥導，一拍即合。3位影帝城城、鎮宇及任達華同場，加上有方中信及湯怡等坐鎮，單是卡士已叫粉絲引頸以待！《內》片由籌備到開拍足足花了3年時間，內容講述一名大律師在陰差陽錯下與警方合作調查一宗離奇命案，透過追查死者的蹤迹，揭露隱藏在慈善機構背後的層層黑幕，故事相當引人入勝。