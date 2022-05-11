趙麗穎新劇被批食老本　林更新靠「枱底交易」爆冷跑出

內地「千億點擊女王」趙麗穎自產子後銳意轉型不再拍偶像劇，但見90後小花迪麗熱巴及楊紫走勢凌厲，惟有被嫌老也照走回頭路接拍古偶劇，而夥拍的林更新同樣被嘲是「油膩大叔」，不過仍可揮低小鮮肉肖戰、王一博任男主角，有傳跟投資方作「秘密交易」有關。

內地女星趙麗穎夥拍林更新的古裝劇《楚喬傳》曾創下400億網播量的驚人紀錄，相隔5年，有傳她跟林更新再續前緣開拍《與鳳行》，惹來不少反對聲音，指她當年自感年近30歲，不能再賣「傻白甜」，才決定轉戲路，分別接拍《幸福到萬家》及《野蠻生長》等開始走實力派，可是現再拍《與》劇，形同再走舊路，更有粉絲「柴台」：「不能接受34歲裝嫩」及「轉型後再拍古偶劇如自毀前途」。

有傳趙麗穎懶理輿論壓力，近日正積極為新劇練功，有指跟她考慮到之前試水溫的《誰是兇手》反應一般，加上見內地小花迪麗熱巴的《你是我的榮耀》及楊紫的《餘生‧請多指教》，熱度及收視均稱冠，如再沒必勝的作品推出，可能昔日苦心經營的「古裝女王」寶座也不保。

至於男主角林更新亦成網民箭靶，被轟顏值下降又演技不如往常，加上近年負面新聞不絕，不少粉絲擔心趙麗穎的收視保證會被他所累，留言：「拍劇前請先減肥」。更有傳他甘於捱鬧，全因自知人氣下滑，望借舊拍檔的叫座力，及劇迷對《楚》的情意結，助他重回一線小生地位。有劇組人士爆料，指《與》劇曾考慮傾兩大男神肖戰及王一博擔演男主角，不過林更新以爆冷姿態跑出，傳因曾和投資方提出先頂替被捕的吳亦凡，與楊紫補拍《青簪行》解決燃眉之急作「籌碼」，換來擔任《與》的機會，而日前他在劇組未官宣開機前，已風騷洩密：「下部戲就是古裝了，請祝願我瘦下來、白回來。」