東方日報C1：王子被揭「劈腿證據」　Stephy疑早知郭雪芙奪愛

鄧麗欣（Stephy）跟台灣男星邱勝翊（王子）去年結束3年情，早已成為過氣情侶，但Stephy口中「品德好、善良」的王子被爆未分手時，疑「劈腿」暗撻台灣「仙氣女神」郭雪芙，兩人更肆無忌憚背住Stephy頻頻密會！

Stephy 與王子的3年姊弟戀去年中玩完，分手後王子與憑台劇《華燈初上》爆紅的郭雪芙傳出緋聞，有指他們因合作電影《山中森林》戲假情真，片中有多場激咀戲，王子更被影到夜闖郭雪芙的香閨，事後他們強調是好友關係。但有讀者向本報爆料，直指王子與Stephy未分手時，與早有「小三」前科的郭雪芙「暗交」，Stephy慘被硬搶男友！

盛傳王子身邊有很多女性氹氹轉，他與Stephy宣布分手時，已有傳他拍拖時疑背Stephy跟造型師、「黑澀會美眉」的丫頭（詹子晴）有不尋常關係，Stephy曾發文維護舊愛，為他澄清兼說好話。之後王子與郭雪芙傳出緋聞，Stephy回應指不論真假都會祝福，但就未有替王子否認緋聞，一句「等佢自己同大家講」，難道是有弦外之音？

已到見家長地步

本報接獲讀者爆料，並提供一個爆料社交網帳號，該平台上載大量王子與郭雪芙的限時動態及發文，指王子與Stephy分手前，雙方已經常密會，不時食飯、睇戲，又一齊上表演課，更指王子是唯一有追蹤郭雪芙胞妹社交網帳號的圈中人。在該爆料帳號中，其中一段短片更見王子、郭雪芙跟各自的家人一齊去餐廳食飯的「親密」證據，爆料者直指雙方已去到見家長的地步。雖然他們曾表示已相識超過10年，又指彼此有很多共同朋友，但爆料者指由去年開始，不論是圈內還是圈外朋友，都是王子親自帶女方融入自己的朋友圈。

該帳號上載了10多個Post，主要是列舉王子背Stephy跟郭雪芙暗撻的「證據」，直指時間線與未正式分手時有重疊，男方疑有「劈腿」之嫌！而王子與Stephy在網上發文宣布分手當日，郭雪芙就發表一篇有關「斷捨離」、「只留下令你怦然心動」的貼文，網友懷疑她似暗指王子為她拋棄Stephy！

爆料者又指王子雖然已秘撻郭雪芙，但每次Stephy出Post，他都必定秒Like，似乎很關心前度。他在分手後的七夕唱失戀歌，又分享與Stephy去日本的旅行相，之後又在社交網唱《後來》，似想表達學會了愛，但情人已遠去。爆料者認為王子此舉是刻意塑造好形象，嘲諷他惺惺作態。

身在外地的Stephy對王子被爆分手前疑已搭上郭雪芙，她表示不作回應。而王子經理人昨日表示：「王子跟郭雪芙兩人目前只是好朋友關係，這個問題已經在不同傳媒澄清過很多次，兩人因合作電影而變得友好。」

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