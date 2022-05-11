【IB攻略】數學秘訣：善用圖像計數機（GDC）

不知道大家知不知道IB數學的特點和DSE數學不同，其中一項就是圖像計數機！今次筆者找來HKExcel數學專家Isaac分享IB數學圖像計數機（GDC）的秘訣。雖然在 Paper 1 中不允許使用計數機（AI SL除外），但考生可以在 Paper 2 中充分利用圖像計數機，尤其在解複雜方程時，使用GDC將比手動計算更快、更容易、更準確。

筆者還建議，當在GDC利用圖像找出答案時，確保GDC上輸入正確的設定，例如是否應該使用弧度（Radian）還是度數（Degree）、是否輸入正確的X軸和Y軸的縮放，還要注意題目所提及的Domain和Range。特別是當計算 Trigonometric Equations時，找出答案時是否會有多於一個的題解。

還有一點要注意！根據過往的教學經驗，考生很多時都會在輸入算式入GDC時，漏了輸入括號或負號，從而得到錯的答案及影響該題餘下題目，所以考生應小心輸入並作檢查，減少因不小心而失分。

練習 Past Paper

考生在準備考試時，應多練習Past Paper的題目，而且給自己計時，有助考生對每部分的時間分配。筆者建議最少練習過往十年的Past Paper，並記低不熟悉和不完全理解的題目，再找朋友或老師請教，確保自己完全明白及理解。因為部分考試題目的題形其實十分相近，尤其在Section A上的題目，有時題目只作出部分字眼和數字上的改動。所以，當練習後及有充分的理解後，並在考試前一天再重看自己過往出錯的地方，相信這一定會對考生有很大的幫助。

溫習時間表

考生可以按考試的先後日期，及早給自己安排一個溫習時間表；例如設好日期要在哪一天溫習、哪些課題或完成哪一年的Past Paper。及早安排好溫習時間表，有助溫習的進度和質素。不然，溫習時間混亂或會造成溫習時間不足、心理壓力而導致溫書不入腦等問題。而且在應考前一天，給自己充分的休息和睡眠，大腦才能發揮更好的表現。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫《IB攻略》在書展大賣