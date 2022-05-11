韓國影后姜受延葬禮　文素利薛景求哭別大前輩

韓國影后姜受延本月5日因腦出血導致心跳停頓，延至7日下午不治離世，終年55歲，震驚韓國電影界，她曾於80年代在《威尼斯電影節》及《莫斯科影展》等國際電影節榮獲影后殊榮，亦是首屆《釜山電影節影節》的評審，並多次擔任執行長，對影壇作出不少貢獻，因此家屬與電影界人士商討後，決定為她舉行「電影人葬禮」。

葬禮於韓國時間今早（11日）10點在首爾三星醫院的殯儀館舉行，並透過網上進行直播，有數萬名網民收看，儀式由男星劉智泰擔任司儀，《江陵國際電影節》理事長金東昊（音譯）、「韓國電影教父」林權澤、影后文素利、影帝薛景求及導演延尚昊致追悼詞，並由薛景求、延尚昊及鄭雨盛等扶靈，嚴正花、金雅中及芮智媛等影星均有出席。與姜受延感情要好的劉智泰坦言仍不能接受死訊：「感覺很不真實，希望這只是電影中的場面。」

薛景求亦對痛失前輩感到難過：「我和前輩在一個月前才通過電話，說在拍完電影之後要快些見面，我們本來很快就可以見面了，但我現在卻正在致追悼詞，我感到非常哀傷和悲痛，太不真實了，就算是電影場面，我也不想拍，實在太殘忍了。」他回想於1998年拍電影《松魚》時認識對方：「當時我沒有很多拍電影的經驗，她就從零開始教我和幫助我，帶我和演員跟工作人員聚餐。」他又說：「我的朋友、我的姊姊、我的師父，你給我的愛、關心、照顧和奉獻，我永遠不會忘記，能與師父在一起，我非常幸福。」

而文素利在致追悼詞時不斷落淚，她傷心地說：「我不會忘記姊姊對韓國電影的心，不會忘記你的聲音，雖然我們沒有機會合作，希望在下次見面時，我們能一起拍電影。」遺作《靜_E》的導演延尚昊就回想在拍攝該電影前一直感到擔憂：「科幻電影在韓國是很少人會嘗試的題材，我很苦惱要找哪位演員來演，那時候我就想到了姜受延前輩，當前輩說『就試一次吧』的時候，我真的開心到跳起。」他指作為姜受延最後一部電影的導演，會努力將電影做好，將它帶給喜愛姜受延的觀眾。