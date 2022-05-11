黃有龍法國酒莊已轉手　接手人報住趙薇荃灣豪宅

去年8月開始「人間蒸發」嘅內地女星趙薇，喺上年12月22日被東網獨家影到與四眼男現身香港，更齊齊到荃灣青山公路一間油站入油，「潛伏」香港。到今年初，丈夫黃有龍先後被兩間財務公司追討合共六億元債務。不過，二人早年喺法國購入4個酒莊後，曾增加酒莊的股本，現時帳面債值不菲。

黃氏夫婦於2020年12月，曾將夢洛酒莊股本由10萬歐元（近83萬港元），增加至4,270萬歐元（約3.8億港元）。黃有龍去年2月亦將Château Sénailhac股本，由近223.8萬歐元（約1,987萬港元）增至337.4萬歐元（將2,996萬港元）。

根據法國公司註冊紀錄，黃有龍去年5月將間接持有嘅夢洛酒莊股份，全數授予法國公司New Star。至今年1月，黃有龍辭去夢洛酒莊、Château La Vue酒莊的管理人（gérant）職位，改委任New Star代表黃明政（Huang Mingzheng），疑淡出生意。而接手生意嘅黃明政身份未明，20歲出頭，不過其報住地址就係黃氏夫婦去年轉名、市值逾億元嘅荃灣皇壁複式單位，即令人聯想對方為黃有龍「親信」。法國公司的管理人需負上有關公司的法律責任，職能有如法定代表。過往趙薇亦曾出任該酒莊的管理人，至2020年12月辭職，改由黃有龍出任。

今年1月，註冊紀錄顯示，兩間酒莊均由黃有龍及趙薇持有，黃有龍間接持有30%股權，趙薇則間接持股70%。到五月，夢洛酒莊註冊紀錄上嘅受益人（Bénéficiaire effectif），已改為黃明政一人，但酒莊官網仍顯示趙薇係酒莊擁有人。接手酒莊的公司New Star，本來由黃有龍全資持有，但他同樣於1月辭去該公司主席，改由黃明政出任，暫未有文件顯示黃有龍是否仍然持股。

由趙薇全資持有嘅酒莊Château La Croix de Roche，去年12月在已繳足10萬歐元股本嘅情況下，亦註冊將酒莊股本增加至逾188.3萬歐元（約1,672萬港元）。3個酒莊帳面合共值近4億港元。3個酒莊增加嘅股本用作發行新股，但非公開發售，而係由原本持有酒莊嘅公司承接所有新股，即繼續由黃氏夫婦全資持有。當中，趙薇嘅Château La Croix de Roche於法國屬簡單股份有限公司，股東需於5年內繳足註冊股本，即有關資金將注入酒莊，增加股本或與擴大生意有關。

另外，黃有龍及趙薇設法國公司Bordeaux Vineyard & Wine Investments，持有多個酒莊股份。黃有龍今年1月辭去公司主席，而黃明政則以一間由開曼群島公司持有嘅盧森堡公司代表身份接任，並接手本由黃有龍持有嘅3成股份。趙薇有份簽署委任黃明政嘅文件，佢透過香港公司持有嘅七成公司股權不變。黃明政於接任主席的註冊中，報住荃灣豪宅皇壁高層單位。該單位為複式單位，由黃有龍於2012年以7,200萬元，以「威信國際投資有限公司」名義購入。

黃明政今年21歲，於廣東出生，持有香港身份證，過往曾接替黃有龍在港公司的嘅職務。黃有龍於去年8月，先後辭去永好國際實業有限公司及露雨投資集團有限公司董事職位，並由黃明政接任。黃有龍更將露雨投資集團股份，全數轉讓予黃明政。永好國際實業為黃氏夫婦的法國酒莊Château Sénailhac股東之一，但尚未有文件顯示，黃有龍辭任公司董事時，有否將股份一併轉讓予黃明政。黃有龍育有一子一女，與前妻所生嘅仔仔暱稱「黃小寶」，年紀與黃明政相近，但佢從未公開本名；黃有龍與趙薇所生嘅愛女黃新「小四月」，2010年於新加坡出生。

趙薇與黃有龍喜歡玩財技，有指趙薇之前短短幾年間暴富，全靠在股壇大有斬獲，當中與好友阿里巴巴始創人馬雲關係密切。有指她跟馬雲扯上關係，全憑黃有龍搭路，當年黃父擺大壽，馬雲亦有現身。趙薇亦曾透露與馬雲感情要好，對方曾參加趙薇同學聚會，趙薇亦經常到馬雲家唱歌，雖然馬雲否認他們相熟，加起來見面不夠10次，但之後卻被公開多張「親密」合照，無法掩飾二人關係密切的事實。