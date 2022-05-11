【咁勁冇人講】世界級情趣？離奇古怪主題房

疫情持續，坐困愁城，真想旅行出走，上山下海看日出。夜睡北歐森林賞極光。若飛不遠，把房間設計成不同主題，沉醉「自製浪漫」中也是不錯。香港就有主打年輕人市場的情趣酒店，炮製出13間不同情境主題客房，在疫情期間更特別受歡迎。

不同空間滿足不同幻想

「Holy Holies 聖地」營銷總監Mandy Ngai：「主題房在疫情期間比我們想像中受歡迎，可能年輕人與家人同住，家中沒甚麼空間，又不能上學，出外找地方又困難。」他們打造的房間主題，確實五花八門，主打的便是港鐵（MTR）房，Mandy話：「我們仿造了中環站，因為最多辦公室女郎（OL），令人想起癡漢；另外有護士房，醫生和護士在房中會做甚麼呢？護士又要幫病人檢查，勾起成人影片（AV）情節遐想。」他們也有課室房，房中有課室桌，又有黑板可寫字，甚至有校服放房內，可給客人即買即穿，滿足他們幻想。

照鏡是一種窺探欲望

當初Mandy與拍檔們，就是看中年輕人愛新鮮這點，主題房可打造不同風格，滿足他們不同幻想，才決定經營主題房酒店，而有些東西更是在開業後才發現：「房間原來一定要有鏡，無論是落地鏡，還是全身鏡，鏡子元素很重要，之前從沒留意或察覺，照鏡其實是一種欲望表現，是窺探的欲望。」至於房間清潔，因為不同人使用房間的清潔程度也大不同，床上有血漬、大小二便、塞廁所也很常見，無奈唯有要求賠錢，Mandy坦言辛苦了清潔同事。

上天下海「世界級」主題房

離開香港，天大地大，甚麼自然環境都可以有，上天下海幾乎你想到的主題住宿都有，以下幾間你想不想試住？

秘魯．懸崖膠囊

在神秘的秘魯，位於庫斯科「聖谷」離地400米的懸崖上，竟然有透明膠囊酒店Natura Vive Skylodge。酒店有3間透明膠囊房，是以航天鋁合金、及能抵禦惡劣天氣的透明聚酯物料製造，人睡房中，不但可以俯瞰河上的險峻溪谷，晚上更可仰望無盡的星空。不過浪漫是要付代價的，因為住客都必須要攀上400米的懸崖上，或靠滑翔飛索到達崖上酒店，真是體能稍遜、膽子細點也不行。

坦桑尼亞．水底房

在東非坦桑尼亞奔巴島（Pemba Island）有海底酒店 The Manta Resort，它的水底主題房，每間都用4顆錨釘固定於海上，房客不但可在房頂甲板上吹海風，看日出賞夕陽，走到底層的水底睡房，整個空間更浸沉在寧靜的海底中，躺下來可看着大小海魚、烏賊、水母入睡，睡夢更甜；由於該區位處著名的景點「藍洞」，難怪海水特別碧藍清澈，完全零污染。

瑞典．樹屋酒店

如在北歐森林，睡在離地幾十呎高的樹頂上，是否也很有童話感覺？在北極圈以南 60公里的瑞典小村哈拉斯（Harads），就有樹屋酒店Tree Hotel在這片原始森林中，建造了共7間主題樹屋，它們都各有特色，有些像原始小木屋，有些又像鏡子房，更有些像外星UFO，它都遠離地面，房客都要爬長梯，或搭乘特別的升降機進入屋中，雖然麻雀雖小，但屋內五藏俱全，不但客廳、睡房、浴室齊全，它們更跟四周自然環境融為一體，冬天雪景更美得不可思議。

瑞典．冰雪酒店

同在瑞典，在北極圈以北約200公里處，更有座名符其實的冰雪酒店 ICEHOTEL，從外至內都是冰雕建築，每年冬季它都會邀請不同藝術家到來建造冰酒店，開業至春天它便自動融化，灰飛煙滅。雖然酒店房的床也是冰雕製造，不過全都墊着厚厚的馴鹿皮，加上每年房間主題與佈置都會轉換，難怪冰雪酒店可以連續辧了30多年，客人住極不厭。

日本．電車房

上天下海住宿，固然厲害，但如果酒店沒有這些環境空間，還可以炮製主題房嗎？當然可以。像鐵道之國日本，常常有酒店會把本土特色「列車」融入主題房中，住客在住宿期間，可任玩房內設置的列車模擬駕駛器，如果是「電車控」肯定會玩過不亦樂乎。而最新一間有「JR東日本火車模擬器」主題房的日本大都會酒店，已剛在4月開始推出，期間限定至9月30日。

加拿大．太空房

而在加拿大的Fantasyland酒店，更是把「主題房」玩到出神入化，它的10間主題房，各有自己主題特色，從太平洋島國、非洲動物風情，去到加勒比海盜、太空基地風格都有，彷彿把酒店打造成多重宇宙一樣。

新西蘭．筒倉

天上地下都能住，卻翩翩有人喜歡住「大罐頭」。這些大金屬罐，其實是筒倉，在農場是用來儲存煤炭、水泥、食糖或食鹽等物料，在新西蘭班克斯半島，有人把它改建成筒倉酒店，它外表雖然古怪，但內裏其實很舒適，沿着倉壁弧形樓梯步上，可找到客廳、睡房、浴室甚至小露台。