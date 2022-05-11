【簡潔生活學】減少家務小技巧

不少家庭採用開放式廚房，空間有限下，善用掛鈎及電磁爐煮食工具等，可以慳地方之餘，整理也更方便。（網上圖片）

疫情下，加上Work From Home，留在家的時間變多，但不代表多了時間做家務。其實有一些收納或整理方法，「變相」可以減輕做家務的負擔。

雪櫃食材分類擺放

疫情期間為儲糧，雪櫃存放食物量明顯增多，最容易忽略是一堆過期和開封的食物，如果準備一些收納籃，一個存放已開封，一個放未曾食用，在尋找食材時一目了然。另外，用食物盒放置食材，除可以防止倒瀉汁液，在清潔雪櫃時一盒盒拿出亦比較容易和安全。

牆壁善用掛鈎

一般廚房面積較細，只要善用掛鈎或者層架，分類放置廚具、碗筷等，例如用掛鈎晾起茶杯或煎鑊，在整理枱上雜物或鋅盆水漬時，便會更順利，看來也比較整齊。

電磁爐清潔更快手

用明火煮食，雖然夠鑊氣，但清潔和保養比較花時間，若轉用電磁爐，除可以直接用清潔布抹走油漬污垢，更可多一個「平台」使用。

浴室衞生只需15分鐘

以前讀書都知道，每天溫習總好過考試前臨急抱佛腳，其實只要每天花15分鐘清潔洗手間，便可以保持衞生乾淨，不用等到年尾先來大掃除。首先在馬桶噴上清潔劑，等待一會，用消毒濕紙巾（可溶性），順序清潔鏡子、鏡框、馬桶蓋、坐廁外側，完成後，濕紙巾掉進馬桶連同清潔劑沖走。

抹手毛布要夠薄

洗手間內的抹手毛布，因為經常洗手而使用率高，所以一定要定期清洗，其實在挑選毛巾時，不宜揀太厚身或太大塊，可以採用方形尺寸，比較輕易擰乾水分，掛起來也更快乾透，白色毛巾更易看到污垢，提醒定時更換和清洗，用肥皂或用梳打粉清洗，可以去色去味。

掛衫快過摺疊

雖然平常我們都會用摺疊的方式整理衣服，但為了慳時間，用掛的方式更加理想，因為免除摺衫這個步驟，但注意要用扁身的衣架，放進衣櫃便更統一和慳位。另外，由於衣櫃的容量有限，先定下數量，購買時以「一出一入」的方式，買一件便要捨棄一件，可以避免買過量衣服。

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Profile：Kitty Wong

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