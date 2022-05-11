小型潛艇　海底獵奇有深度

環遊世界是許多有錢人的度假節目，但世上總有些人不甘於平凡，努力發掘上天下海的可行性——上天是指突破天際線，向太空出發；下海則是指潛入水底，化身海底奇兵。特別是後者，發展潛力無限，皆因民用觀光潛艇的生產已很成熟，像以下介紹的小型潛艇，有美國製，也有荷蘭製，其中一款更可潛入4,000米的海底呢！

【美國製】

水下影院——TRITON 660 AVA

印象中，潛艇的外形不是圓柱體就是球體，但出自美國潛艇生產商Triton Submarines的「TRITON 660 AVA」，設計卻像家庭影院，別具特色。艇身以丙烯酸系樹脂打造，對比起相同尺寸的雙殼潛水器，有多達3倍的體積，使內部空間更大，用途更具彈性，除了可按用家心意轉換座位及設置，還可舉行小型派對。另外，潛艇的折射率跟海水相似，當它潛入水中，可為乘客帶來更理想的觀景體驗。性能方面，它由4部5.5 kW推進器驅動，不但可深入水下200米，續航時間更長達12小時。

深海鐵球——TRITON 13000/2 TE

同屬Triton Submarines出品的「TRITON 13000/2 Titanic Explorer」，乃紀念品牌的載人潛艇成功深入鐵達尼號而推出， 可潛入海面以下4,000米的深處， 是世界上下潛深度排第一的亞克力潛艇！值得一提，裝有一對可伸縮鷗翼的它，能在極狹窄的空間活動，並可快速上升和下降。當鷗翼打開，可成為照明和攝像頭平台，配合靜音航行，適用於海底探險和影片拍攝。

【荷蘭製】

性能卓越——Super Sub

相對於娛樂性十足的「TRITON 660 AVA」及適用於深海工作的「TRITON 13000/2 TE」，由荷蘭生產商U-Boat Worx推出的「Super Sub」則以高性能為賣點，設計原意用於追蹤大型海洋生物，以4個強大的推進器驅動，可以8節速度航行，加上62kWh的電池，續航能力長達8小時。另外，極具標誌性的超透明亞克力船體，呈現獨特的水滴形狀，配合水翼設計，可實現 30 度的陡峭爬升和俯衝，並可潛入300米的深度，堪稱市場上其中一款最具流體動力的潛艇。

續航力強——NEXUS

U-Boat Worx的最新系列「NEXUS」，由品牌的代表作「 Cruise Sub」系列改裝而成，為全丙烯酸版本，有兩種尺寸可供選擇，設計上與「TRITON 660 AVA」相似，潛水深度同為200米，備有一個視野無阻的觀景窗，座位的空間亦有所提升，配合精緻的內飾，帶來更高端的海底體驗。除此之外，「NEXUS」能夠向任何方向移動，駕駛操作更靈活。潛艇由8個推進器驅動，航行速度為3節，續航時間更長達18小時！