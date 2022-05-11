東港城「Happy Shopping購物折」　貨品低至1折　以$1換購過萬元禮品

由5月14日至7月10日於東港城舉行的「Happy Shopping 購物折」，搜羅逾300個折扣優惠及30,000件低至1折的超值產品。（客戶提供）

【特約報道】一年一度的「東港城Happy Shopping 購物折」又嚟啦！由5月14日起至7月10日一連58日聯同場內逾70個商戶品牌搜羅了超過300個折扣優惠及30,000件低至1折的超值產品，「購物折」更強勢推出多重激筍購物獎賞，消費獎賞合共近二百萬元。

筍貨折扣優惠多多

「購物折」推出多重激筍購物獎賞及活動，好似「$1精選產品換購」消費滿指定金額，可以HK$1換購iPhone 13 Pro Max、Dyson Airwrap多功能造型器及AirPods耳機等城中潮物。商場更首度聯同將軍澳中心推出「消費Jetso狂賞」，於其中一個商場購物，送足兩個商場合共高達HK$4,300的電子贈券。而「初夏消費三重賞」，會員即日於場內電子消費滿指定金額，即有機會換領主題福袋，當中包括全城搶手的少女粉系BRUNO氣炸鍋，高達HK$800，叫人滿載而歸。而「優先預留證」供會員憑積分或使用新推出的Point Dollar搶購低至25折的時尚服飾及美妝用品等！今年商場更推出全新「Point Dollar獨家優惠」，會員以Point Dollar付款購買特選產品，即享全港獨家優惠價錢，積分當錢使，HK$50 Point Dollar即可帶澳洲佳釀回家品嘗。

此外，場內有逾70個品牌推出「星期一至五限量購物優惠」及「星期六及日限量購物優惠」，每日都有驚喜優惠。今年新增設的「人氣產品買一送一優惠」，一個價錢可以買走兩件心水產品，而壓軸加推的「殿堂級購物多重賞」，回贈更高達HK$25,000，盡情賺住掃貨話咁易。

激抵1折產品及HK$1換購

至於每年矚目期待的「1折瘋搶精選」，大家可以1折價選購近千件時尚美容產品，好似1折價HK$160購買原價過千元的OWNDAY太陽眼鏡（限量25件）、HK$23購買@cosme store重點遮瑕液高覆蓋（限量30件）、HK$9.5購買樹之惠本舖的天然樹液足底舒適貼片（限量50件）等。消費滿指定金額加HK$1更可換購潮流家電， 於5月27日約下午1時起 ，The Point會員於手機應用程式以5,000積分兌換「優先預留證」， 於推廣期內即日以電子貨幣累積消費滿指定金額，即有機會可以HK$1換領iPhone 13 Pro Max（256GB/松嶺綠色）、Dyson Airwrap™ 多功能造型器及HK$1,000商場零售電子贈券及AirPods連HK$1,900商場指定電子贈券，激抵！