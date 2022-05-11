《雙生陌生人》收視麻麻　馬德鐘湯洛雯臨危受命谷宣傳

藝人馬德鐘、湯洛雯（靚湯）、賴慰玲、陳煒等今日（11日）現身電視城為劇集《雙生陌生人》宣傳，本月6日35歲生日的靚湯，笑稱還有好幾餐生日飯未約，不過近日患上胃炎，見大家食得好開心，她卻要食粥，蛋糕其實是留給朋友吃。

提到早前與好姊妹朱千雪、岑杏賢及蔣家旻食飯慶祝，會否羨慕閨蜜都結婚和生仔？她笑說：「都唔知邊個羨慕邊個呀，岑杏賢都有分享湊B好攰，不過係另一種開心。」她又稱與朱千雪和岑杏賢選港姐相識，今年踏入相識10周年，讚大家都愈來愈青春美麗。

對於劇集《雙》首周收視只有13.5點，可會感到失望？馬德鐘表示收視受很多環境因素影響，希望觀眾繼續支持，之後的劇情好反轉，好有追看性。他對收視沒有太多想法，做演員會盡力做好，收視就控制唔到。靚湯也認同演員無法控制，但認為口碑才最重要，她說：「好多朋友傳訊息畀我，話馬德鐘演兩個角色好搞笑，評語好窩心。」

問到如何谷收視？靚湯表示會積極宣傳，透露今日剛拍完外景便趕來出席。馬德鐘表示：「原本呢段時間我唔喺香港，但都返嚟宣傳，之後會再返內地。（幾時再返大陸工作？）睇政策，做埋所有宣傳再決定，都有損失咗啲工作，有啲就延期，自己會盡量配合。」

賴慰玲對於收視未如預期，她表示：「所以我今日嚟做宣傳囉！其實演員都唔可以控制到，最重要套劇出嚟大家都鍾意個喜劇效果，自己冇壓力，平常心面對。」她透露劇中自己造型甚多，其中一個爆炸造型，形容為「最密實的性感」，她會穿上全身綠色似「任何人」的貼身衫，問到身材玲瓏浮凸？她笑言：「浮唔浮凸自己睇喇！我係本咗條命去玩。」

她育有一名現年4歲的兒子，透露有計劃追多個，笑言如果肯定下胎是生女會即刻生，不過若再生仔，兩兄弟一起成長也是好事，問她現在是否不設防？她說待完成手上的劇集《婚後事》後，預計明年就會開始造人大計。另外提到好友何雁詩臨盤在即，賴慰玲稱何雁詩現時心情相當興奮，準備迎接新生命來臨。

至於監製林志華對於收視未如理想，坦言感到失望，劇集拍完後對作品好滿意，完成度好高，期望拍一套開開心心及易消化的作品，讓大家有共鳴，但認為運程是另一回事，他說：「上禮拜大家有冇出街食飯、約人？我太太話超市冇人買餸煮飯，我又覺得香港市面熱鬧，大家開心番係好事，劇係可以遲啲追番嘅。」他對劇的後勁都很有信心。