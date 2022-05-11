張敬軒重啟紅館騷有女神加持　林明禎見佢食唔飽幫手開榴槤

《張敬軒THE NEXT 20 演唱會》昨日（10日）請得陳柏宇（Jason）及馬來西亞女神林明禎任嘉賓，當明禎出場時最為哄動，穿上跌膊長裙的她一升上舞台，觀眾即嘩聲四起，她坦言好緊張： 「我何德何能站上紅館這個舞台跟你合唱？我今天第一次穿這種裙......」軒仔表示：「我何德何能請到新一代女神同我合唱就真！你今晚靚到...美人魚咁呀...」明禎甜笑話：「今日我係最幸福女子。」

明禎向軒仔表示，經常見他在社交網食白麵包，擔心他營養不良，所以特別從馬來西亞帶了禮物，就是貓山王榴槤一個：「你早餐可以食麵包加榴槤啦，咁先夠營養。」軒仔反問：「我平日買嘅都係已經開咗嘅榴槤，你咁樣畀我，我唔知點開喎。」女神即發功：「我可以去幫你開呀，你打電話畀我，或者text我......」

軒仔向觀眾說：「你哋有冇發覺，佢唔知點解對眼長期水汪汪。唔怪得畀人封女神......有冇cam可以影吓佢對眼畀大家睇吓？」女神就乖巧回話：「我係見到你才會這樣......」搞到軒仔語塞，觀眾大笑。繼而兩人合唱《只是太愛你》。

軒仔和Jason合唱《斷點》，軒仔表示假如將來有機會做組合，一定揀與Jason合作，因為相識多年，曾經更是同一位監製做歌，當時監製已指兩人聲線非常之合拍。而Jason就直言揀《斷點》合唱有段古，一來很喜歡這歌，二來這是他未入行前，參加歌唱比賽後，得到錄音機會第一次錄的歌，特別有紀念價值。軒仔聞言即表示多謝：「多謝你20年前已經揀咗我。我同Jason好有緣分，工作生活上都好多交雜，一齊拍過廣告，又經常一齊走埠，美加大江南北都去過，佢係一個非常之有義氣朋友，好同心今次20周年可以同佢分享到呢個舞台。」