P1X3L邀師姐Jace客串　大草原爆汗跳足幾粒鐘

男子組合P1X3L全新單曲《This Is How We Roll (Feat. Jace Chan)》,表達男孩子追女仔的心情,3子表示:「只要相信自己,跟着自己的感覺走,就是我們的態度,只要遇到喜歡的人,自然有動力可以排除萬難去做任何事。」

提到與師姐Jace合作,他們賣口乖表示:「合作非常開心,因為歌曲加入了她的聲線令歌曲層次提升不少,有不同的質感。」而Jace表示很喜歡與3位陽光小師弟合作:「以 featuring 身分合作很開心很好玩,因為他們非常有活力,加上編曲上注入濃濃的JNYBeatz味道,令歌曲的很有派對氣氛及玩味。」

MV 拍攝取景在大草原和車場,3子坦言好開心,首次有這麼多不同的場景拍攝,而且還可以請到師姐Jace客串演出一齊玩,拍MV時亦都係天公作美,本身當日會有驟雨,但最後拍的時候藍天白雲,在MV中落足力跳舞,一邊暴曬一邊熱舞:「跳到爆汗,跳足幾粒鐘冇停過。喺咁炎熱嘅天氣下要維持靚仔樣、做好表情管理真係唔容易,呢個係我哋要繼續去適應同學習嘅地方。睇返個MV,4個人一齊同鏡頭互動既Moment都拍得好靚,所以幾辛苦都值得。希望除咗今次嘅機會之外,日後都有機會可以再次同Jace合作,甚至希望將來演唱會可以邀請師姐一齊做嘉賓一齊玩。」