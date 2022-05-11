P1X3L邀師姐Jace客串　大草原爆汗跳足幾粒鐘

男子組合P1X3L全新單曲《This Is How We Roll (Feat. Jace Chan)》，表達男孩子追女仔的心情，3子表示:「只要相信自己，跟着自己的感覺走，就是我們的態度，只要遇到喜歡的人，自然有動力可以排除萬難去做任何事。」

提到與師姐Jace合作，他們賣口乖表示：「合作非常開心，因為歌曲加入了她的聲線令歌曲層次提升不少，有不同的質感。」而Jace表示很喜歡與3位陽光小師弟合作：「以 featuring 身分合作很開心很好玩，因為他們非常有活力，加上編曲上注入濃濃的JNYBeatz味道，令歌曲的很有派對氣氛及玩味。」

MV 拍攝取景在大草原和車場，3子坦言好開心，首次有這麼多不同的場景拍攝，而且還可以請到師姐Jace客串演出一齊玩，拍MV時亦都係天公作美，本身當日會有驟雨，但最後拍的時候藍天白雲，在MV中落足力跳舞，一邊暴曬一邊熱舞：「跳到爆汗，跳足幾粒鐘冇停過。喺咁炎熱嘅天氣下要維持靚仔樣、做好表情管理真係唔容易，呢個係我哋要繼續去適應同學習嘅地方。睇返個MV，4個人一齊同鏡頭互動既Moment都拍得好靚，所以幾辛苦都值得。希望除咗今次嘅機會之外，日後都有機會可以再次同Jace合作，甚至希望將來演唱會可以邀請師姐一齊做嘉賓一齊玩。」