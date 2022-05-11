愛得冇自己　李若彤自認曾戀愛大過天：代價好大

「最美小龍女」李若彤現在在內地定居，主力推廣健身，平時她都經常拍片教大家如何變Fit，成為健美代言人，最近又與直播主持開Live，大談扮靚心得。李若彤素顏上陣精神非常好，皮膚白滑又有光澤，被問到凍齡心得，她指要持之以恒做運動，自己亦健身、運動20多年，加上放鬆心態︰「像現在我在家裏面，我不會為了這個直播化妝，你看，我素顏，甚麼都不用化，就是這樣子，就是一個自在的狀態，容貌焦慮誰都有，我也曾經有過，但是要接受自己年齡的增長，不同的年齡都有不同的美麗，像我以前年輕的時候，會嫌棄自己有嬰兒肥，很多人年長的時候，就會懷念。不要這樣子，你就接受自己。」又自爆曾經對體重起跌過於重視：「我家裏有一個秤，我曾經每天都上秤，每天！我長了1公斤，天就塌下來了，然後就覺得我要少吃一點。」但現在已學會欣然接受改變，也要接受自己的不完美。

主持問到李若彤想與20多歲的自己說甚麼？佢大笑幾秒即說︰「不要做戀愛腦！而且不能只為別人而活，但是不是全部為自己而活，如果全部為自己而活就變成自私了。你自己感受好的話，你愛一個人也好，其他事情也好，才會更加長遠。」自爆戀愛大過天的她，現在對過去的執着都變得無所謂，不過代價很大：「無所謂，經過之後，過去就過去了，不用在意。我學會啦，可能代價會比較大，但是無所謂。我現在不是活得很好嗎？」

今次她提起感情事，即令人諗起其前男友、商人郭應泉。二人1998年開始拍拖，2004年佢應對方要求退出娛樂圈，放棄工作、改變衣着打扮。男方生意失敗，李若彤為助其還清債務，於內地狂拍劇賺錢，不離不棄，期間亦多次主動提出結婚，但都被拒絕，最後二人拍拖10年後分手。之後李若彤亦花了5年時間走出陰霾，一直到幾年前，李媽媽公開大爆阿女10年未有拍拖，依然是單身貴族。