戴耀明同女友復合再結婚　全因以為自己患骨癌

現年49歲的無綫藝人戴耀明，突然宣布與圈外前女友復合兼結婚。入行29年的他感情生活向來低調，但多年前曾自爆暗戀佘詩曼（阿佘），去年於無綫節目《星光路上》訪問中更重提說過想娶阿佘做老婆一事，坦言渴望得到愛情的他，最終與前女友復合兼結婚，他笑言自己的人生相當戲劇化，又透露女友從事投資行業，指早年與對方分手後仍有聯絡，就如一家人。

早前他因前臂突然發現有腫瘤，當時心情去到谷底就如面對世界未日一樣，他第一時間告知媽媽，之後便是告知女友，當時兩人笑說不如辦點喜事沖喜一下，說若果平安無事，兩人就做個伴，餘下的人生一起走下去。後來經醫生檢查後，發現原來只是受傷腫了，兩人就是如此戲劇化地復合。

兩口子至今復合了數個月，於2011年認識，一起5、6年後便分手，他坦言11年後的今天，大家想法不同了亦成熟了，也想找個伴，大家一直以來如親人一樣互相信任，他更大讚女友是一位樂觀的人而且相當風趣，至於生小朋友就一切隨緣。他又笑言暗戀佘詩曼一事只當笑料一則，基本上冇幻想過，只是當時記者問他最欣賞圈中的女藝人，因當時與阿佘較老友，才回答欣賞她。