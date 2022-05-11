魏浚笙執二攤搵Edan「講數」　新劇與Anson Lo爭女

藝人魏浚笙（Jeffrey）取代Edan（呂爵安），加入《大叔的愛》團隊，於ViuTV新劇《百萬同居計劃》內，與Andon Lo（盧瀚霆）拗手瓜爭Asha（徐㴓喬），喜劇中上演一段三角戀！對於「執二攤」，JeffreyEQ甚高：「由試鏡到落實參演，我係完全唔知本來個角色屬於Edan。我擔心佢嘅感受，唔想影響大家感情，所以之前喺頒獎禮嘅時候，我搵佢面談，好彩佢話唔介意，先決定接演。（你有冇唔開心？）冇，作為新演員應該把握每一個機會就真。」

Jeffery今次扮演富家子，角色負責暖場及搞笑，據悉戲服相當浮誇，「九唔搭八」全穿上身，他卻樂意接受新嘗試：「我本身比較鍾意Fashion，反而嫌未玩得夠巔，可以再五顏六色啲。搞笑方面反而有啲難，因為要平淡中帶出笑位，所以劇本方面做好功課，改咩對白講出嚟令自己舒服啲，就同導演商量吓。」

上月尾24歲生日的他，獲粉絲於不同咖啡店及茶室搞應援活動，令他頓感窩心。談到生日願望，他坦言：「疫情令我明白生命嘅脆弱，冇嘢實際得過健康。曾經喺拍廣告時同確診攝影師對咗個幾小時，接到通知後驚咗幾日，怕連累同住家人，感恩冇事。」

場地:Amelia Hong Kong @ Harbour City