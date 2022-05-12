騙徒借姜濤谷黃牛　張敬軒親身出征打假

騙徒手法層出不窮，竟斗膽「入侵」張敬軒的紅館主場，在網上出Post訛稱姜濤將首度擔任軒仔個唱嘉賓，更重點力推「毋須排隊，已有現票在手」呃Fans落疊，軒仔、姜濤及主辦方英皇夾擊打假，令騙徒知衰速「收檔」！

張敬軒16場紅館《張敬軒THE NEXT 20演唱會》前晚（10）重啟，有騙徒瞄準人氣男團MIRROR的紅館演唱會出現近44萬元的「癲價」門票，昨日肆無忌憚借軒仔個唱在社交網大肆宣揚，指MIRROR「人氣王」姜濤將擔任5月14日軒仔歌迷會專場的嘉賓，更言之鑿鑿以「姜濤會是首次同軒仔公開合作合唱，不要錯過，4X段、2X行、$680飛單人位」作招徠，又聲稱「第二日仲係休息日，軒仔一定會Encore同唔使留力，會唱特別多歌，同氣氛特別正，2X行，最近軒仔演唱會中坐飛船繞場環節，已排隊幾個鐘，換好新飛！唔使自己到時換飛，現票在手」。

由於疑似「黃牛飛」在網上瘋傳，軒仔為免騙徒得逞，「正義俠」上身跟騙徒迎頭碰擊，在該Post留言：「你嘅消息來源唔正確，多謝支持。」姜濤亦隨即在社交網指消息是「FAKE（虛假）」，並上載人頭湧湧等入紅館睇軒仔個唱的盛況，表示：「但祝前輩演唱會一切順利」，軒仔轉載並回覆：「多謝姜，你都要勞逸結合，工作繁忙都要注意休息。」

軒仔所屬的英皇娛樂演唱會部總監馮貽柏亦開腔打假，呼籲歌迷切勿受騙：「外間流傳的嘉賓名單，當中存在很多幻想及虛構，相信聰明觀眾不會相信這些流傳消息。每晚嘉賓，當晚到場才會公布，留予大家驚喜。」3方合力嚴打下，該「假Post」已極速被刪除！

收紙紮鐘贈興

軒仔今次「補場」全因其跨年騷最後8場在疫情下無奈煞停，由於入座率限一半，為免不退票的歌迷失望，故唱Double由8場變為16場。個唱順利重啟，軒仔向支持者鞠躬致謝說：「歡迎大家返嚟第11場，之前諗住做5場休2日，好開心啦！點知今次做10場休咗4個月呀！」雖然入座率限5成，但他感覺如「Full House」，又百感交集說：「休息嘅4個月中發生唔少事，可以再坐番喺呢度，要懷住好感恩嘅心去努力唱好每首歌，決定呢16場演唱會，每場都當尾場咁做，唔係講笑。」全場觀眾報以歡呼聲及掌聲。

期間，軒仔發現有歌迷高舉閃令令的紙紮牌，即踢爆對方每次都創作配合紅磡主題的燈牌贈他，又問：「中間識閃嗰舊黃色係咩？鐘？你送個鐘畀我？紙紮鐘？你真係好嘢！仲要剛好12個字係我扮MIRROR個樣！」看似「大吉利是」，但勝在軒仔鍾意，更特別回贈私人家屬票：「送2張尾場山頂位畀你！」又叮囑工作人員將它燒掉：「紙紮禮物一年收一次就夠，百無禁忌！」不少歌迷起哄大叫：「我又要禮物。」而捧場嘉賓則有泳兒、吳浩康、艾妮及高層楊政龍、許佩斯等。