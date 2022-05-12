【是日通勝】

農曆四月十二

壬寅年 乙巳月 乙丑日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午1時至3時

宜：開市、祈福、動土

忌：作灶、修廚、栽種

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：18、42、44、48

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：愛情運不錯，往熱鬧地方走走，容易有艷遇。

金牛座：多接觸不同行業的人，可為事業帶來新機遇。

雙子座：謹記鬥氣傷感情，已婚者要學懂包容另一半。

巨蟹座：專注力強，即使外界干擾再多也無法影響你。

獅子座：勿沾手高風險投資，財政上可立於不敗之地。

處女座：適合接觸大自然，很多有趣事物等着你發掘。

天秤座：助人等於助己，你的慷慨大方可帶來好人緣。

天蠍座：碰到棘手問題，謀事阻力大，信心大受打擊。

人馬座：凡事要向好的方面想，不應把失意無限放大。

山羊座：易因財失義，談及錢銀話題時，忌口沒遮攔。

水瓶座：身心狀態欠佳，謀事缺乏耐性，犯錯機會高。

雙魚座：事業運平平，易被小人搵笨，忙得焦頭爛額。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）牛 財運旺

（跌）羊 易破財

鼠：運勢佳，事事順心，工作表現如有神助。

牛：事業與財運俱佳，付出愈多，收入愈多。

虎：求財不乏機遇，營商人士可望生意興隆。

兔：人緣運強，多跟客戶溝通，可增進業績。

龍：體能下降，注意力不集中，工作效率低。

蛇：貴人助力強，家中長輩是你的經濟後盾。

馬：財運稍遜，處事不夠理智，投資易損手。

羊：是日沖煞，敏感多疑，容易破財得罪人。

猴：避免跟競爭對手正面衝突，可減輕壓力。

雞：心情靚，沒有煩惱，看甚麼都覺得順眼。

狗：受懶惰心理影響，易有投機取巧的念頭。

豬：時來運到，做甚麼都無阻力，事半功倍。

【暢所欲玄】（風水及環境學問CalCal師傅）

家居藏風聚氣的重要性

上一篇文章提到廚厠會影響氣流，究竟氣流又怎樣影響我們的生活呢？風水學上，一個地方能藏風聚氣，才能夠收納和匯聚好的能量氣場，給運勢帶來正面幫助；相反，一個地方的氣流過於急速，無法達到藏風聚氣的要求，運程亦將會起起伏伏，患得患失，甚至出現摧毀性的破敗現象，不可不防。

以香港公屋及居屋單位為例，室外走廊暴露於空曠位置，受到風吹雨打，當家居大門打開時，便會形成門沖窗戶的現象，室內空氣出現兩個缺口，被氣流扯動，便無法做到藏風聚氣。另一情況是家居擁有對流窗戶，當兩邊窗戶同時打開，氣流亦會被扯動，會造成家人關係不和睦，身體健康起伏不定，對事業亦有負面影響。第三種情況是在天花板安裝吊扇，除非閣下的住所過千呎，樓底高於15呎，否則這樣做會將家居的氣場打散。

最後一種情況是洗手間和廚房長期打開門。假如廚廁有窗，亦有機會造成空氣對流的現象。另外，當抽氣扇或抽油煙機啟動之後並沒有將門戶關上，亦會造成無法聚氣。