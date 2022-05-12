楊丞琳被指整容受盡委屈　自翻舊照呼冤還清白

台灣「可愛教主」楊丞琳當年以女團「4 in Love」出道，解散後她轉攻電視圈，憑偶像劇《惡魔在身邊》一炮而紅，同年更發行首張專輯《曖昧》，成功脫穎而出，在歌、視雙棲發展成績驕人。其主演的劇集《海派甜心》、《醉後決定愛上你》、《紅衣小女孩2》、《荼蘼》更獲得佳績。事至今日，她攻陷內地市場，早前參與《乘風破浪的姐姐2》令她聲名大噪。惟人紅是非多，近日她的樣貌成為了網民熱話，網民質疑她曾整容，網上更流傳大批她的舊照片，言之鑿鑿指她出現了變化，將她的臉形輪廓、五官拿來作新舊對比，更有網友斬釘截鐵表示「她沒整過我把手機吃了」。

面對四方八面的抨擊，楊丞琳終開腔回應為自己喊冤，強調五官沒有變化，同時曬出了21年前拍攝劇集《流星花園》時的舊照，證明自己就是純天然，表示：「看看吧，這是16歲的我，在演藝圈成長，我的每一刻都被注視著，沒有所謂偷偷做甚麼，沒有做就是沒有」，她呼籲大眾：「別再做影片誤導大眾了，我愛美方式和你們不一樣，但是依然謝謝你們誇我。」她又上載近照，表示:「這是我最近的照片，你們做影片怎麼沒拿這張比對呢？這張可看到我的鼻頭依然很鈍，為何總刻意挑選完美角度的圖，誤導大眾說我做這做那，是變相的誇我嗎，哈哈哈」。